هذا المحتوى تم نشره يوم 06 فبراير, 2020 07:38 م

عمان (رويترز) - قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية يوم الخميس إن وحدات من الجيش السوري دخلت مدينة سراقب الاستراتيجية في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة وبدأت في "تمشيطها" وإزالة الألغام.

وهذا التقدم أحدث مكاسب في حملة كبيرة بدأت في ديسمبر كانون الأول بدعم روسي في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا لاستعادة آخر معقل للمعارضة.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لمجموعات من الجيش تجوب الشوارع الخالية بالبلدة التي دمرتها ضربات جوية روسية وسورية مكثفة تسببت في مقتل مئات المدنيين منذ بدء الحملة في الأشهر الماضية.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي - إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير محمد فرج)

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