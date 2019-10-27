موسكو (رويترز) - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها يوم الأحد إن لا علم لديها بشأن مزاعم تقديم روسيا مساعدة للقوات الجوية الأمريكية في عملية قتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.
ونقلت الوكالة عن الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف قوله "لا علم لدينا بشأن المساعدة المزعومة التي سمحت للطيران الأمريكي بالتحليق في المجال الجوي لمنطقة خفض التصعيد في إدلب خلال هذه العملية".
وكان ترامب أعلن في وقت سابق يوم الأحد مقتل البغدادي في غارة نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في شمال غرب سوريا ووجه الشكر لروسيا وتركيا وسوريا والعراق على ما قدمته هذه البلدان من دعم.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)