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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2018 09:15 ص 14 مارس 2018 - آخر تحديث - 09:15

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (إلى اليمين) مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في موسكو يوم 20 ديسمبر كانون الأول 2017. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز (reuters_tickers)