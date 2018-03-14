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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (إلى اليمين) مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في موسكو يوم 20 ديسمبر كانون الأول 2017. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز

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موسكو (رويترز) - نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن وزيري خارجية روسيا سيرجي لافروف وتركيا مولود تشاووش أوغلو سيبحثان الوضع في منطقة الغوطة الشرقية بسوريا في اجتماع يوم الأربعاء.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية)

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