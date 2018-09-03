وكالة: وزير الخارجية الإيراني في دمشق لإجراء محادثات مع مسؤولين
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وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في سنغافورة يوم الثالث من أغسطس آب 2018. تصوير: فيلاين ليم - رويترز.(reuters_tickers)
(رويترز) - قالت وكالة تسنيم للأنباء إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وصل إلى دمشق يوم الاثنين لإجراء محادثات مع مسؤولين سوريين.
وتدعم القوات الإيرانية قوات الحكومة السورية خلال الحرب الأهلية المندلعة في البلاد.
وكان وزير الدفاع الإيراني وصل الأسبوع الماضي إلى دمشق ووقع مع نظيره السوري اتفاقا للتعاون الدفاعي بين البلدين.
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قوله يوم الاثنين إن من المقرر أن يلتقي الرئيس حسن روحاني بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في إيران.
وأضاف قاسمي "أنا متفائل بأن يكون هذا الاجتماع ناجحا وبناء للمنطقة ولشعب سوريا والحرب على الإرهاب".
وأفادت وكالة فارس بأن الرؤساء سيلتقون يوم الجمعة.
ويأتي هذا الاجتماع المزمع بينما تستعد قوات الحكومة السورية لهجوم مرحلي في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا والمناطق المحيطة بها، والتي تعد آخر جيب كبير تحت سيطرة المعارضة.
ونقلت وكالة فارس عن قاسمي قوله "إحدى المسائل الشائكة اليوم هي إدلب وهي آخر معقل للمتمردين المناهضين للحكومة. الحكومة السورية عازمة على وضع حد لهذه الكارثة".
وأضاف "لحكومة سوريا الحق في محاربة الإرهابيين في هذه المنطقة. وإيران، باعتبارها داعما للحكومة السورية، حاضرة وستواصل تقديم مساعدتها الاستشارية طالما رغبت الحكومة السورية في ذلك".
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز