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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 سبتمبر, 2018 07:36 ص 03 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 07:36

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في سنغافورة يوم 3 أغسطس آب 2018. تصوير: فيلاين ليم - رويترز (reuters_tickers)