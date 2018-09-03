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وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في سنغافورة يوم 3 أغسطس آب 2018. تصوير: فيلاين ليم - رويترز

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(رويترز) - قالت وكالة تسنيم للأنباء إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وصل إلى دمشق يوم الاثنين لإجراء محادثات مع مسؤولين سوريين.

وتدعم القوات الإيرانية قوات الحكومة السورية خلال الحرب الأهلية المندلعة في البلاد.

وكان وزير الدفاع الإيراني وصل الأسبوع الماضي إلى دمشق ووقع مع نظيره السوري اتفاقا للتعاون الدفاعي بين البلدين.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية)

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رويترز