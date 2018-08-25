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وزير الخارجية السوري وليد المعلم في صورة من أرشيف رويترز.

(reuters_tickers)

موسكو (رويترز) - نسبت وكالة الإعلام الروسية عن سفير سوريا في روسيا قوله يوم السبت إن وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيزور موسكو أواخر شهر أغسطس آب.

ولم يدل السفير السوري رياض حداد بتفاصيل المواضيع التي سيبحثها المعلم مع السلطات الروسية.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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رويترز