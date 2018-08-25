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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أغسطس, 2018 02:07 م 25 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:07

وزير الخارجية السوري وليد المعلم في صورة من أرشيف رويترز. (reuters_tickers)