وكالة: وزير الدفاع الروسي بحث منطقة عدم تصعيد في جنوب سوريا مع نظيره الإسرائيلي
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صورة من أرشيف رويترز لوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - قالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن وزير الدفاع سيرجي شويجو ناقش يوم الخميس منطقة عدم تصعيد في جنوب سوريا مع نظيره الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال يوم الأربعاء إن انسحاب كل القوات غير السورية من منطقة الحدود الجنوبية لسوريا مع إسرائيل ينبغي أن يتم في أسرع وقت ممكن.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز