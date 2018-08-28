وكالة: وزير الدفاع الروسي يجري محادثات مع جماعات مسلحة بشأن سوريا
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وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في قاعدة حميميم الروسية. صورة أرشيفية حصلت عليها رويترز من وزارة الدفاع الروسية(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - نقلت وكالة الإعلام الروسية للأنباء عن وزير الدفاع سيرجي شويجو تصريحه يوم الثلاثاء بأن الجيش الروسي يجري محادثات مع جماعات مسلحة في إدلب السورية الواقعة تحت سيطرة المعارضة للتوصل لتسوية سلمية.
ونقلت عنه قوله إن هدف محادثات إدلب هو التوصل لحل سلمي مشابه للتسويات التي جرى التوصل إليها في الغوطة الشرقية ودرعا.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)
رويترز