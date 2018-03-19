وكالة: ولي العهد السعودي يغادر المملكة إلى الولايات المتحدة
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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقصر الإليزيه في باريس. صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
الرياض (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان توجه إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين.
وقالت إن من المقرر أن يلتقي الأمير محمد بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين خلال زيارته "لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
رويترز