هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2019 07:18 م

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي يوم 12 يناير كانون الثاني 2019. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء

القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قال يوم الأربعاء إن الإمارات تعمل مع الدول العربية بما يضمن حرية الملاحة في المنطقة.

وقالت الوكالة إن ولي عهد أبوظبي، الذي يستضيف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في زيارته الرسمية للإمارات، قال "دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على التنسيق مع الدول العربية وفي مقدمتها المملكة الأردنية الهاشمية بشأن تطورات الأحداث في المنطقة بما يصون المصالح العربية العليا ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين ويضمن حرية الملاحة في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الفائقة للعالم كله".

وأضاف أن الإمارات والأردن ستجريان تدريبات عسكرية مشتركة في الإمارات في المستقبل القريب.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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