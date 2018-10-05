ولي العهد السعودي يرفض تصريحات ترامب بشأن الاعتماد على أمريكا
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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (يمينا) يصافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بواشنطن - صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
أبوظبي (رويترز) - رفض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي حذر خلالها العاهل السعودي من أنه لا يمكنه أن يبقى في السلطة "لأسبوعين" من دون دعم الجيش الأمريكي وطالبه بأن يدفع التكاليف.
وقال الأمير محمد في مقابلة مع وكالة بلومبرج نشرت يوم الجمعة "أحب العمل معه. تعرفون، يجب أن تتقبلوا أن أي صديق سيقول أمورا جيدة وأخرى سيئة".
وأضاف ولي العهد السعودي "نعتقد أن كل الأسلحة التي نحصل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية يتم دفع ثمنها، ليست أسلحة بالمجان. ومن ثم فمنذ أن بدأت العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اشترينا كل شيء بالمال".
وأدلى ترامب بتلك التصريحات خلال تجمع حاشد في مسيسبي يوم الثلاثاء. ورغم الكلام الخشن فقد أقامت إدارة ترامب علاقة وثيقة مع السعودية التي تعتبرها حصنا في مواجهة طموح إيران بالمنطقة.
وجعل ترامب السعودية محطته الأولى في أول جولة خارجية له بعد توليه الرئاسة العام الماضي.
والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم والزعيمة الفعلية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي انتقدها ترامب بسبب أسعار النفط المرتفعة.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز