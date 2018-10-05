ولي العهد السعودي يقول إنه مستعد للسماح لتركيا بتفتيش القنصلية بحثا عن خاشقجي
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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - صورة من أرشيف رويترز(reuters_tickers)
الرياض (رويترز) - قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه مستعد للسماح لتركيا بتفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول بعد اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي هذا الأسبوع بعد دخوله القنصلية.
وقال الأمير محمد في مقابلة مع وكالة بلومبرج نشرت يوم الجمعة "المنشآت أرض ذات سيادة، لكننا سنسمح لهم بدخولها وتفتشيها وفعل كل ما يريدونه... ليس لدينا ما نخفيه".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز