ولي العهد السعودي يقول إن 8 أشخاص لا يزالون محتجزين ضمن حملة مكافحة الفساد
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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - صورة من أرشيف رويترز. صورة من الديوان الملكي السعودي.(reuters_tickers)
الرياض (رويترز) - قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع وكالة بلومبرج نشرت يوم الجمعة إن ثمانية أشخاص لا يزالون محتجزين ضمن حملة مكافحة الفساد في المملكة وذلك بعد أن اعتقل عشرات ضمن الحملة التي بدأت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وقال الأمير محمد إنه جرى تحويل 35 مليار دولار، 40 في المئة منها سيولة و60 في المئة منها أصول، إلى الحكومة.
وأضاف "نعتقد أنه (التحويل) سيكتمل ربما خلال العامين القادمين".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز