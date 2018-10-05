ولي العهد السعودي يقول لبلومبرج: أحب العمل مع ترامب
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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يمينا) يصافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بواشنطن - صورة من أرشيف رويترز(reuters_tickers)
الرياض (رويترز) - أشاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعلاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قول الأخير لأنصاره إنه حذر العاهل السعودي من أنه لن يستمر في السلطة "لأسبوعين" دون دعم عسكري أمريكي.
وقال الأمير محمد في مقابلة مع وكالة بلومبرج نشرت يوم الجمعة "أحب العمل معه. تعرفون، يجب أن تتقبلوا أن أي صديق سيقول أمورا جيدة وأخرى سيئة".
وأضاف ولي العهد السعودي "نعتقد أن كل الأسلحة التي نحصل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية يتم دفع ثمنها، ليست أسلحة بالمجان. ومن ثم فمنذ أن بدأت العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اشترينا كل شيء بالمال".
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز