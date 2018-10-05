محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أكتوبر, 2018 11:56 م 05 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 23:56

لقطة عامة لمصفاة النفط التابعة لشركة آرامكو السعودية في راس تنورة. يوم 21 مايو أيار 2018. تصوير أحمد جاد الله - رويترز. (reuters_tickers)