ولي العهد السعودي يقول "أدينا مهمتنا" بشأن تعويض المفقود من النفط الإيراني
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لقطة عامة لمصفاة النفط التابعة لشركة آرامكو السعودية في راس تنورة. يوم 21 مايو أيار 2018. تصوير أحمد جاد الله - رويترز.(reuters_tickers)
دبي (رويترز) - قال الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية إن بلاده نفذت وعدها لواشنطن بتعويض ما فقدته السوق من إمدادات النفط الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية.
وقال الأمير محمد لوكالة بلومبرج يوم الجمعة" إن الطلب الذي قدمته أمريكا للسعودية ودول أوبك الأخرى بالتأكد من أننا سنعوض أي نقص في الإمدادات من إيران. وهذا ما حدث". وقال إن "إيران قلصت صادراتها 700 ألف برميل يوميا إن لم أكن مخطئا. وتقوم السعودية ودول أوبك والدول من خارج أوبك بإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا. ولذلك فإننا نصدر ما يقدر ببرميلين أمام أي برميل إيراني نقص (من السوق) في الآونة الأخيرة. ومن ثم فقد أدينا مهمتنا وأكثر".وذكرت رويترز هذا الأسبوع أن روسيا والسعودية أبرمتا اتفاقا خاصا في سبتمبر أيلول لزيادة إنتاج النفط للحد من ارتفاع الأسعار وأخطرتا الولايات المتحدة قبل اجتماع في الجزائر مع منتجين آخرين.
وأنحى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم على أوبك في ارتفاع أسعار النفط الخام وحثها على زيادة إنتاجها لخفض أسعار الوقود قبل انتخابات الكونجرس الأمريكي في السادس من نوفمبر تشرين الثاني.
وارتفع خام القياس العالمي برنت فوق 86 دولارا للبرميل هذا الأسبوع وذلك بشكل أساسي نتيجة تراجع صادرات النفط من إيران العضو في أوبك بسبب فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة عليها. وسجل برنت في ختام التعاملات يوم الجمعة 84.16 دولار للبرميل.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
رويترز