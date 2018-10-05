ولي العهد السعودي: 8 أشخاص لا يزالون محتجزين ضمن حملة مكافحة الفساد
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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - صورة من أرشيف رويترز. صورة من الديوان الملكي السعودي.(reuters_tickers)
أبوظبي (رويترز) - قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع وكالة بلومبرج نشرت يوم الجمعة إن ثمانية أشخاص لا يزالون محتجزين ضمن حملة مكافحة الفساد في المملكة وذلك بعد أن اعتقل عشرات ضمن الحملة التي نفذت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وقال الأمير محمد إنه جرى تحويل 35 مليار دولار، 40 في المئة منها سيولة و60 في المئة منها أصول، إلى الحكومة وذلك من أصل مبلغ إجمالي متوقع قيمته 100 مليار دولار.
وأضاف "نعتقد أنه سيكتمل ربما خلال العامين القادمين".
وقال النائب العام السعودي في يناير كانون الثاني إن العدد الإجمالي لمن صدرت بحقهم مذكرات استدعاء بلغ 381 شخصا بقي منهم 56 رهن الاحتجاز لاحتمال مثولهم للمحاكمة.
وأضاف النائب العام وقتها أن التسويات التي تم التوصل إليها، مثل تلك التي أبرمها الملياردير الأمير الوليد بن طلال، تبلغ قيمتها نحو 400 مليار ريـال (106.65 مليار دولار).
ولطالما شكا مستثمرون أجانب ومحليون من الفساد، وتشكل مواجهته جزءا مهما من الإصلاحات التي كشف عنها الأمير محمد.
لكن بعض قادة الأعمال أقلقتهم الحملة التي شملت أمراء بارزين ورجال أعمال ومسؤولين حكوميين بسبب السرية التي أحاطت بها وبسبب شكوكهم في أن الأمر له ولو جزئيا دوافع سياسية.
(الدولار = 3.7505 ريـال سعودي)
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز