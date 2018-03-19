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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 02:00 م 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 14:00

مجموعة من النساء السعوديات يحتفلن باليوم العالمي للمرأة بالخروج لممارسة الجري في مدينة جدة السعودية يوم الثامن من مارس آذار 2018. تصوير: فيصل الناصر - رويترز.

الرياض (رويترز) - قال ولي العهد السعودي الإصلاحي إن النساء في المملكة لا يتعين عليهن ارتداء غطاء الرأس أو العباءة السوداء ما دامت ملابسهن محتشمة ومحترمة.

وشهدت المملكة، مع صعود الأمير الشاب محمد بن سلمان إلى السلطة، تدعيما لحقوق المرأة بما في ذلك قرار السماح للنساء بحضور مناسبات رياضية مشتركة وحقهن في قيادة السيارات اعتبارا من الصيف المقبل.

ولقيت هذه التغييرات إشادة باعتبارها دليلا على نهج تقدمي جديد نحو التحديث في المملكة المحافظة رغم أنها مازالت تتعرض لانتقادات بسبب القيود التي تفرضها على المرأة.

وقال الأمير محمد بن سلمان في حديث مع شبكة (سي.بي.اس) التلفزيونية بثته مساء يوم الأحد إن قوانين الشريعة واضحة وتنص على أنه يتعين على النساء، مثل الرجال، ارتداء ملابس محتشمة ومحترمة.

وأضاف أن ذلك لا يعني بالتحديد ارتداء عباءة سوداء أو غطاء رأس أسود مشيرا إلى أن القرار يرجع للمرأة في تحديد نوع الملابس المحتشمة والمحترمة التي تريد ارتداءها.

وقال رجل دين بارز الشهر الماضي إنه يتعين على النساء ارتداء ملابس محتشمة ولكن ذلك لا يعني بالضرورة ارتداء العباءة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التصريحات تشير إلى تغيير في فرض زي معين على المرأة في السعودية. وليس لدى السعودية قانون مكتوب يحدد زي المرأة حسب الشريعة الإسلامية لكن الشرطة والهيئة القضائية تفرضان منذ فترة طويلة زيا صارما على المرأة يطالبها بارتداء العباءة وتغطية رأسها وفي العديد من الحالات تغطية وجهها.

لكن المملكة تشهد مناخا جديدا حذرا فيما يتعلق بالحريات الاجتماعية مع صعود ولي العهد البالغ من العمر 32 عاما إلى السلطة بعد سنوات طويلة كان حكام المملكة فيها من كبار السن.

وبدأت النساء السعوديات ارتداء عباءات ملونة في السنوات الأخيرة لتظهر ألوان مثل الأزرق الفاتح والوردي بدلا من الأسود المعتاد. كما تزايد انتشار ارتداء العباءة المفتوحة على تنورة طويلة أو سروال من الجينز في بعض أنحاء البلاد.

وفي الثامن من مارس آذار احتفلت مجموعة من النساء في مدينة جدة السعودية باليوم العالمي للمرأة بممارسة إحدى الحريات الجديدة المتمثلة في حقهن في الخروج لممارسة رياضة الجري دون أن يعبأن بالمحدقين.

ومع ذلك ينتقد النشطاء نظام ولاية الرجل الذي يفرض على المرأة الحصول على إذن من أحد أفراد الأسرة الذكور لتدرس بالخارج أو لتسافر أو لممارسة أنشطة أخرى.

ودعت وكالة مدافعة عن الحقوق تابعة للأمم المتحدة السعودية الأسبوع الماضي إلى إنهاء ممارسات التمييز ضد المرأة بما في ذلك وصاية الرجل عليها والسماح لها بحقوق قانونية كاملة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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رويترز