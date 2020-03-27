هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مارس, 2020 08:32 م

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. صورة من أرشيف رويترز.

القاهرة (رويترز) - قالت وكالة أنباء الإمارات في بيان إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس السوري بشار الأسد ناقشا عبر الهاتف يوم الجمعة تداعيات فيروس كورونا.

وذكر البيان أن الزعيمين بحثا "مستجدات وتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المنطقة والعالم والإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في البلدين للتصدي لهذا الوباء" وأضاف أن الشيخ محمد "شدد على أن سوريا البلد العربي الشقيق لن يكون وحده في هذه الظروف الدقيقة والحرجة".

(تغطية صحفية هشام عبد الخالق - إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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