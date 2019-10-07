هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أكتوبر, 2019 05:30 م

ولي عهد أبوظبي الأمير محمد بن زايد خلال مؤتمر صحفي في برلين يوم 12 يونيو حزيران 2019. تصوير: هانيبال هانيشكه - رويترز.

أبوظبي (رويترز) - قالت وكالة أنباء الإمارات إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي شدد على دعم الإمارات للبنان "على المستويات المختلفة".

وقالت الوكالة إن ولي العهد أكد خلال اجتماع مع رئيس وزراء لبنان الزائر سعد الحريري على أن الإمارات "حريصة على دعم علاقاتها مع لبنان الشقيق على المستويات المختلفة وتقف إلى جانبه في كل ما يحفظ أمنه واستقراره ويحقق طموحات شعبه الشقيق إلى التنمية والتطور"

وأشارت الوكالة إلى أن الحريري يزور الإمارات للمشاركة في أعمال (المؤتمر الاستثماري الإماراتي-اللبناني الثاني) الذي ينعقد في أبوظبي.

(تغطية صحفية للنشرة العربية تقى خالد- إعداد محمد عبد اللاه- تحرير علي خفاجي)

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