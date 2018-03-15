ولي عهد السعودية في مقابلة: سنطور قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك
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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه في باريس. صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
الرياض (رويترز) - قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية أذيعت مقتطفات منها يوم الخميس إن السعودية ستطور قنبلة نووية إذا أقدمت منافستها إيران على تلك الخطوة.
وقال ولي العهد (32 عاما) في المقابلة التي أجرتها معه قناة (سي.بي.إس) والمقرر بثها يوم الأحد إن المملكة العربية السعودية لا تريد حيازة قنبلة نووية لكنها ستطور دون شك مثل هذه القنبلة في أسرع وقت ممكن إن أقدمت إيران على تلك الخطوة.
وتعجل المملكة بخطط لتطوير القدرة على توليد الطاقة النووية في إطار خطة إصلاح يقودها الأمير محمد تهدف للحد من اعتماد الاقتصاد على النفط. وتخوض السعودية صراعا على النفوذ مع إيران في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.
وتسعى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا وفرنسا والصين للفوز بعقود بعدة مليارات من الدولارات لبناء أول مفاعلين نوويين للسعودية.
وقالت المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، من قبل إنها ترغب في امتلاك التكنولوجيا النووية للاستخدام السلمي فقط، لكنها لم توضح ما إذا كانت ترغب أيضا في تخصيب اليورانيوم لإنتاج وقود نووي، وهي عملية يمكن استخدامها أيضا في إنتاج أسلحة ذرية.
ووافقت الحكومة يوم الثلاثاء على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية. وتشمل السياسة "حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية في حدود الأطر والحقوق التي حددتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية".
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز