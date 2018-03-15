محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2018 02:37 م 15 مارس 2018 - آخر تحديث - 14:37

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه في باريس. صورة من أرشيف رويترز. (reuters_tickers)