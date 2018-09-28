ولي عهد السعودية يزور الكويت يوم السبت لبحث الخلاف مع قطر
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
دبي (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية يوم الجمعة إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور الكويت يوم السبت وسط توقعات بأن يبحث وساطة الكويت لحل خلاف المملكة مع قطر.
وقال مصدر خليجي لرويترز إن الخلاف مع قطر سيكون على جدول المحادثات.
وقالت الوكالة على تويتر إن ولي العهد السعودي سيجري محادثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر واتهمتها بالتقارب مع إيران ودعم الإرهاب.
وتنفي الدوحة هذه الاتهامات. وفشلت جهود الوساطة الكويتية حتى الآن في إنهاء الأزمة.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز