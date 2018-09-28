ولي عهد السعودية يزور الكويت يوم السبت لبحث الخلاف مع قطر

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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 سبتمبر, 2018 11:39 ص 28 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:39

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. صورة من أرشيف رويترز. (reuters_tickers)