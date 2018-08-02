محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

يهود متشددون يحتجون على تجنديهم بالجيش الإسرائيلي في القدس يوم الخميس. تصوير: عمار عوض - رويترز

(reuters_tickers)

القدس (رويترز) - بدأ يهود متشددون في إسرائيل، يقولون إن من حقهم إعفاء شاملا من التجنيد بالجيش، اعتصاما في مفترق طرق رئيسي في القدس مما أدى إلى اشتباكات مع الشرطة.

وكانت إسرائيل على مدى فترة طويلة تعفي اليهود المتشددين من التجنيد على أساس أنهم مؤهلون أكثر للدراسات الدينية. وساعدت الأحزاب السياسية التي يقودها حاخامات في الحكومة الائتلافية على الإبقاء على هذا الوضع في مواجهة انتقادات من العلمانيين الإسرائيليين.

لكن بعض المتشددين لا يشملهم الإعفاء ويواجهون محاكمات محتملة إذا تجاهلوا طلب استدعاء للخدمة.

وقال محتجون شاركوا في مظاهرات يوم الخميس إنهم خرجوا تضامنا مع المتشددين الذين اعتقلوا بسبب التهرب من التجنيد. وقالت الشرطة إنها اعتقلت 37 شخصا.

وعطل المتظاهرون المرور عند المدخل الغربي للقدس المؤدي إلى الطريق السريع الواصل إلى تل أبيب.

وأفاد بيان للشرطة بأنها "ستتخذ إجراء حاسما وقويا ضد اليهود المتشددين الذين يعطلون النظام العام".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










رويترز