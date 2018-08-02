يهود متشددون يحتجون على تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي ويشتبكون مع الشرطة
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
يهود متشددون يحتجون على تجنديهم بالجيش الإسرائيلي في القدس يوم الخميس. تصوير: عمار عوض - رويترز(reuters_tickers)
القدس (رويترز) - بدأ يهود متشددون في إسرائيل، يقولون إن من حقهم إعفاء شاملا من التجنيد بالجيش، اعتصاما في مفترق طرق رئيسي في القدس مما أدى إلى اشتباكات مع الشرطة.
وكانت إسرائيل على مدى فترة طويلة تعفي اليهود المتشددين من التجنيد على أساس أنهم مؤهلون أكثر للدراسات الدينية. وساعدت الأحزاب السياسية التي يقودها حاخامات في الحكومة الائتلافية على الإبقاء على هذا الوضع في مواجهة انتقادات من العلمانيين الإسرائيليين.
لكن بعض المتشددين لا يشملهم الإعفاء ويواجهون محاكمات محتملة إذا تجاهلوا طلب استدعاء للخدمة.
وقال محتجون شاركوا في مظاهرات يوم الخميس إنهم خرجوا تضامنا مع المتشددين الذين اعتقلوا بسبب التهرب من التجنيد. وقالت الشرطة إنها اعتقلت 37 شخصا.
وعطل المتظاهرون المرور عند المدخل الغربي للقدس المؤدي إلى الطريق السريع الواصل إلى تل أبيب.
وأفاد بيان للشرطة بأنها "ستتخذ إجراء حاسما وقويا ضد اليهود المتشددين الذين يعطلون النظام العام".
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
رويترز