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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أغسطس, 2018 04:08 م 02 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:08

يهود متشددون يحتجون على تجنديهم بالجيش الإسرائيلي في القدس يوم الخميس. تصوير: عمار عوض - رويترز (reuters_tickers)