11 جماعة سياسية في العراق تعلن تشكيل أكبر كتلة في البرلمان
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رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمر صحفي في أنقرة يوم 14 أغسطس اب 2018. تصوير: اوميت بكطاش - رويترز.(reuters_tickers)
بغداد (رويترز) - أعلنت 11 جماعة سياسية عراقية بينها تيار رجل الدين مقتدى الصدر وتكتل رئيس الوزراء حيدر العبادي تشكيل تحالف يوم الأحد سيكون الكتلة الأكبر في البرلمان المنتخب حديثا.
ويضم التحالف 162 مشرعا من 11 قائمة انتخابية حسبما أظهرت وثيقة نشرتها وكالة الأنباء العراقية. وأصبح هذا التحالف في موقع يتيح له تشكيل الحكومة المقبلة بالبلاد.
ويتكون مجلس النواب العراقي من 329 مقعدا مما يعني أن التحالف ما زال بحاجة إلى ثلاثة أعضاء آخرين لتحقيق أغلبية مطلقة. ومن المقرر أن ينعقد البرلمان للمرة الأولى يوم الاثنين لانتخاب رئيس جديد للبرلمان وإطلاق عملية تشكيل الحكومة.
(شارك في التغطية عمر فهمي - إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز