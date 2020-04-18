هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أبريل, 2020 06:52 م

امرأة تضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا في القاهرة القديمة يوم 16 أبريل نيسان 2020. تصوير: عمرو عبد الله دلش - رويترز.

القاهرة (رويترز) - أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر تسجيل 188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة يوم السبت في أكبر حصيلة يومية للإصابات والوفيات بكوفيد-19.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان إن جميع الإصابات الجديدة لمصريين مشيرا إلى أن "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

وأضاف مجاهد أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الذي تم تسجيله في مصر حتى يوم السبت بلغ 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل و224 حالة وفاة.

وأشار المتحدث إلى أن وزارة الصحة والسكان "تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية".

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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