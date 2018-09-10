6 قتلى على الأقل في هجوم لحركة الشباب بالعاصمة الصومالية
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نيروبي (رويترز) - قال مدير خدمة للإسعاف وشاهد من رويترز إن ستة قتلى الأقل سقطوا يوم الاثنين في هجوم نفذته حركة الشباب على مبنى حكومي محلي بالعاصمة الصومالية.
وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة (أمين) للإسعاف لرويترز "نقلنا ست جثث و16 مصابا. عدد القتلى قد يرتفع".
ورأى شاهد من رويترز خمس جثث في مكان الانفجار وأشلاء بشرية لشخص سادس.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير سلمى نجم)
رويترز