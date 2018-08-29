8 قتلى في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على نقطة تفتيش بالعراق
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الفلوجة (العراق) (رويترز) - قال مسؤول عراقي لرويترز يوم الأربعاء إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 12 في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على نقطة تفتيش أمنية في مدينة القائم بمحافظة الأنبار.
وأضاف المسؤول أن نقطة التفتيش كان بها أفراد من الجيش ومن فصائل مسلحة مدعومة من الحكومة. وقال إن الهجوم أسفر عن مقتل خمسة من الفصائل وثلاثة مدنيين.
وتابع قائلا إن عدد القتلى قد يرتفع لأن بعض المصابين في حالة حرجة.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز