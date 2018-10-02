هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أكتوبر, 2018 02:00 م 02 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 14:00

النيازك أجسام سماويّة ذات أهميّة علميّة كبيرة.

(Keystone)

تم قبول وتسجيل ثلاثة نيازك سويسرية جديدة من قبل "جمعية النيازك"، وهي هيئة دوليّة تعنى بدعم البحث حول النيازك وتسجيل المعروف منها.



أُطلق على هذه النيازك الثلاثة أسماء الأماكن التي تم العثور عليها فيها، وهي "مونت سوجه" في جورا و"مورتشينشتوك" في كانتون غلاروس و"شاسيرون" في كانتون فُو وفقًا لبيان صحفي صدر يوم الاثنين 1 أكتوبر عن مجموعة من متاحف التاريخ الطبيعي السويسرية والمعهد التقني العالي الفدرالي في زيورخ وجامعة برن.



تم العثور على نيزك شاسيرون في عام 1959 من قبل طالب في السادسة عشرة من عمره، إلا أنه أدرك في عام 2017 فقط وبعد قراءته لعدد من المقالات الصحفية، الأهمية المحتملة لما عثر عليه ومن ثم قام بإرساله إلى متحف التاريخ الطبيعي في برن.



إلى الآن، تم الاعتراف رسميا بأحد عشر نيزكا على أنها سويسريّة.



والنيازك هي أجزاء من أجسام مصدرها مجموعتنا الشمسية سقطت على سطح الأرض. ويأتي مُعظمها من الكويكبات، أو من القمر أو المريخ. وهي ذات أهمية علمية عالية، ويجب على من يعثر عليها عدم التّردّد في إخبار المتاحف التاريخيّة أو الجيولوجيّة عنها.



RTS/ث.س

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