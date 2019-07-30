هذا المحتوى تم نشره يوم 30 يوليو, 2019 11:00 ص

المعهد التقني الفدرالي في لوزان، ثاني أهم مؤسسة تعليمية في سويسرا، وله شهرة على الساحة الدولية. (Keystone)

خلال الأسابيع الماضية، دعوناكم لطرح أسئلتكم واستفساراتكم حول سويسرا. وهنا نجيب على سؤاليْن منها حول تكاليف الدراسة في سويسرا، وإمكانية الحصول على منحة جامعية.



ما هي التكلفة الاجمالية في العموم للدراسة في الجامعات السويسرية؟

تُعدّ تكلفة المعيشة في سويسرا من بين أعلى المعدّلات في العالم. حيث صُنّفت مدينة زيورخ مؤخرا كثاني أغلى مدينة في العالم. وعلى الرغم من أن الرسوم الدراسية في الجامعات السويسرية تعدّ معقولة نسبيا، فإن النفقات الثابتة يمكن أن تستغرق الجزء المهم من ميزانية الطالب. فعلى الطالب الأجنبي أن يتوقّع دفع ما بين 400 و1000 فرنك سويسري شهريا كإيجار للغرفة. أما إذا رغبت في شقّة صغيرة (في العادة غرفتيْن) فتحتاج إلى ما بين 800 و1600 فرنك. ثم لابد من توقّع دفع وديعة قابلة للاسترداد بقيمة إيجار واحد إلى ثلاثة إيجارات لضمان مكان للإقامة. وتنضاف إلى ذلك تكلفة مرافق أخرى مثل الماء والتدفئة والكهرباء وهي حوالي 40 فرنك سويسري في الشهر.

أنت تسأل وswissinfo.ch تجيب (1) بماذا يتميّز نظام التعليم في سويسرا، وما هي متطلبات القبول؟ خلال الأسابيع الماضية، دعوناكم لطرح أسئلتكم واستفساراتكم حول سويسرا. وهنا نجيب على السؤاليْن الأوّليْن منها: ميزات التعليم في سويسرا، ومتطلبات ... بقلم عبد الحفيظ العبدلي

وفي سويسرا، توجد أيضا الكثير من التأمينات والرسوم الأخرى الإجبارية، كالتأمينات الصحية مثلا، والتي تبلغ 90 فرنك في الشهر بالنسبة للطالب الأجنبي (تبلغ تكلفة التأمين الشهري لمواطن سويسري ما بين 350 و400 فرنك في الشهر).

من النفقات الأخرى التي لا مفرّ منها في سويسرا، تكلفة النقل: في زيورخ يبلغ الاشتراك السنوي على النقل الحضري بزيورخ 782 فرنك. وبالإمكان طبعا اقتناء بطاقة خاصة بقيمة 185 فرنك لاستخدام وسائل النقل العمومية بنصف السعر الحقيقي لمدة عام. أما أولئك الذين يرغبون في التنقل غير المقيّد في جميع ربوع البلاد على متن وسائل النقل العمومية البرية والمائية والحديدية بالنسبة للمسافات البعيدة والقريبة فبإمكانهم اقتناء اشتراك سنوي للنقل بقيمة 3860 فرنك.

تم الحصول على هذه الأرقام من المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ ( ETHZ ) ومن المعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان (EPFL) واللذان يقدران هذه التكلفة الإجمالية الشهرية ب2250 فرنك في زيورخ، و2000 فرنك في لوزان.

ما هي فرص الحصول على منحة جامعية في سويسرا؟

تقدّم الحكومة السويسرية منحا دراسية للطلاب الأجانب القادمين من عدد كبير من البلدان من خلال اللجنة الفدرالية للمنح الدراسية للطلاب الأجانبرابط خارجي لمساعدتهم على مواصلة تعليمهم. كما تقدّم مختلف الجامعات السويسرية منحا دراسية خاصة بها، من ضمنها منح الاستحقاق. وللإطلاع على قائمة البلدان المؤهلة، والحصول على مزيد من المعلومات حول برنامج المنح الدراسية السويسرية بالإمكان زيارة موقع أمانة الدولة السويسرية للتعليم والبحث العلمي والابتكاررابط خارجي.

الدليل السويسري كيف تتخلص من القمامة في سويسرا؟ هل سيتم الإعتراف بدبلوم أو شهادة أجنبية؟ من متطلبات الحصول على التأشيرة السويسرية إلى كيفية عمل النظام المدرسي، يُمكنك العثور هنا على نصائح مفيدة ومعطيات مُحيّنة وروابط تُفيدك بمعلومات عملية عن سويسرا.



تقدم جميع الجامعات السويسرية برامج لتبادل الطلاب مع جامعات أمريكيةرابط خارجي . وتتيح هذه البرامج للطلبة السويسريين والأمريكيين اختبار أنظمة التعليم العالي في البلد الآخر.

كما يوفر برنامج فولبرايترابط خارجي المرموق للمنح الدراسية السويسرية والقائم على اتفاق ثنائي، منحاً دراسية للطلاب الأمريكيين والسويسريين الموهوبين، تتيح لهم الدراسة في سويسرا أو في الولايات المتحدة. (المزيد يوجد على الدليل السويسري).

كذلك يمكن للطلاب الأجانب التقدّم بطلب للحصول على منحة الامتياز الحكومية السويسريةرابط خارجي، بالنسبة للراغبين في الحصول على الدكتوراه أو ما بعد الدكتوراه أو إجراء بحوث متخصصة. ويتضمّن هذا عادة راتب شهري، وإعفاء من الرسوم والتأمين الصحي الإجباري، وتكلفة السّفر.

كما يقدّم المعهدان الفدراليان السويسريان للتكنولوجيا في لوزانرابط خارجي وزيورخرابط خارجي وكذلك جامعة جنيفرابط خارجي منح الامتياز للمتابعين لبرنامج الماجستير والدكتوراه، وهي منح تغطي رسوم الدراسة واحتياجات المعيشة والإقامة.

ويمكن للنساء القادمات من البلدان التي تشهد حالة من النزاع وعدم الاستقرار التقدم بطلب للحصول على منحة دراسية من مؤسسة رابط خارجيSpark of Hopeرابط خارجي. يمكن لأولئك الذين يتحدثون لغتين من لغات سويسرا الوطنية التقدم بطلب للحصول على منحة دراسية من مؤسسة الدراسات السويسريةرابط خارجي Swiss Study.

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