هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2018 01:05 م 15 مارس 2018 - آخر تحديث - 13:05

يُمكن لبعض أصناف الأشجار المحلية كـ "الزان الأحمر" (في الصورة) أن تعيش لحوالي 300 عام. (Keystone)

بدأت جامعة بازل العمل على إنشاء "مختبر للغابات" بالقرب من المدينة، ما سيسمح للعلماء بدراسة آثار تغيّر المناخ على الأشجار المحلية خلال العقدين المقبلين. ويُعتبر هذا المشروع الطويل الأمد الوحيد من نوعه في أوروبا.

في بيان صحفيرابط خارجي صدر يوم الثلاثاء 13 مارس الجاري، أشارت الجامعة إلى أن فريق البحث يسعى من خلال هذا المشروع إلى معرفة كيفية تفاعل أنواع الأشجار المحلية مع الجفاف، وما إذا كان بإمكان الأشجار الناضجة تكييف التمثيل الغذائي الخاص بها (أو عمليات الأيض، أي كل التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخلها - التحرير) مع تغيّر الظروف الجوية.

تبلغ مساحة الغابات التي سيتم دراستها حوالي 15000 متر مربع، وهي تمثل نموذجًا جيدًا لنوع الغابات المختلطة التي توجد عادة في سويسرا. وهي تشمل أصنافا عدة مثل الزان النحاسي والبلوط والصنوبر الأسكتلندي والتنوب الأبيض. أما أعمار معظم الأشجار الكائنة فيها فتتراوح ما بين 80 و150 عامًا.

+الوقت ينَفذَ بوتيرة مُتسارِعة بالنسبة لأشجار الغابات السويسرية

في نفس اليوم، جرى تركيب العنصر الأكثر بروزا للعيان في التجربة، ويتمثل في رافعة بناء يبلغ ارتفاعها خمسين مترا في وسط الغابة سوف تُستخدم للمساعدة على نقل الباحثين إلى قمم الأشجار بما يُتيح لهم ملاحظة التغييرات الحاصلة في أوراق الشجر وإجراء تجارب فوق الأرض.

إضافة إلى ذلك، سيتم تغطية المنطقة بأكملها بمظلة ضخمة للحماية من المطر سيتم تركيبها في عام 2019. أما الهدف منها فيتمثل في الحيلولة دون وصول مياه الأمطار إلى الأرض، وبالتالي مُحاكاة ظروف الجفاف.

تقدر تكاليف البنية التحتية للمشروع بحوالي مليوني فرنك (حوالي 2.1 مليون دولار)، أما تكلفة الصيانة فسوف يُحددها حجم التمويل الموفّر من طرف ثالث يُمكن أن يتم جمعه في المستقبل. أما في المقام الأول، فإن هذه التجربة يتم تمويلها من قبل جامعة بازل، والصندوق الوطني السويسري للبحث العلميرابط خارجي، والحكومة السويسرية.

عموما، يتم إجراء التجارب الإيكولوجية (أي ذات الطابع البيئي) لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات فقط، إلا أن الأشجار تنمو ببطء شديد، بل إن بعض الأنواع المحلية مثل الزان الأحمر تصل أعمارها إلى 300 عام ، حسبما ورد في نص البيان الصادر عن الجامعة.

SDA-ATS/swissinfo.ch/ك.ض

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة جامعة سويسرية تستعد لتجربة غابيّة تستمر عشرين عاما 15 مارس 2018 - آخر تحديث - 13:05 بدأت جامعة بازل العمل على إنشاء "مختبر للغابات" بالقرب من المدينة، ما سيسمح للعلماء بدراسة آثار تغيّر المناخ على الأشجار المحلية خلال العقدين المقبلين. ويُعتبر هذا المشروع الطويل الأمد الوحيد من نوعه في أوروبا. في بيان صحفي صدر يوم الثلاثاء 13 مارس الجاري، أشارت الجامعة إلى أن فريق البحث يسعى من خلال هذا المشروع إلى معرفة كيفية تفاعل أنواع الأشجار المحلية مع الجفاف، وما إذا كان بإمكان الأشجار الناضجة تكييف التمثيل الغذائي الخاص بها (أو عمليات الأيض، أي كل التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخلها - التحرير) مع تغيّر الظروف الجوية. تبلغ مساحة الغابات التي سيتم دراستها حوالي 15000 متر مربع، وهي تمثل نموذجًا جيدًا لنوع الغابات المختلطة التي توجد عادة في سويسرا. وهي تشمل أصنافا عدة مثل الزان النحاسي والبلوط والصنوبر الأسكتلندي والتنوب الأبيض. أما أعمار معظم الأشجار الكائنة فيها فتتراوح ما بين 80 و150 عامًا. +الوقت ينَفذَ بوتيرة مُتسارِعة بالنسبة لأشجار الغابات السويسرية في نفس اليوم، جرى تركيب العنصر الأكثر بروزا للعيان في التجربة، ويتمثل في رافعة بناء يبلغ ارتفاعها خمسين مترا في وسط الغابة سوف تُستخدم للمساعدة على نقل الباحثين إلى قمم الأشجار بما يُتيح لهم ملاحظة التغييرات الحاصلة في أوراق الشجر وإجراء تجارب فوق الأرض. إضافة إلى ذلك، سيتم تغطية المنطقة بأكملها بمظلة ضخمة للحماية من المطر سيتم تركيبها في عام 2019. أما الهدف منها فيتمثل في الحيلولة دون وصول مياه الأمطار إلى الأرض، وبالتالي مُحاكاة ظروف الجفاف. تقدر تكاليف البنية التحتية للمشروع بحوالي مليوني فرنك (حوالي 2.1 مليون دولار)، أما تكلفة الصيانة فسوف يُحددها حجم التمويل الموفّر من طرف ثالث يُمكن أن يتم جمعه في المستقبل. أما في المقام الأول، فإن هذه التجربة يتم تمويلها من قبل جامعة بازل، والصندوق الوطني السويسري للبحث العلمي، والحكومة السويسرية. عموما، يتم إجراء التجارب الإيكولوجية (أي ذات الطابع البيئي) لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات فقط، إلا أن الأشجار تنمو ببطء شديد، بل إن بعض الأنواع المحلية مثل الزان الأحمر تصل أعمارها إلى 300 عام ، حسبما ورد في نص البيان الصادر عن الجامعة.