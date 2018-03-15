بدأت جامعة بازل العمل على إنشاء "مختبر للغابات" بالقرب من المدينة، ما سيسمح للعلماء بدراسة آثار تغيّر المناخ على الأشجار المحلية خلال العقدين المقبلين. ويُعتبر هذا المشروع الطويل الأمد الوحيد من نوعه في أوروبا.
في بيان صحفيرابط خارجي صدر يوم الثلاثاء 13 مارس الجاري، أشارت الجامعة إلى أن فريق البحث يسعى من خلال هذا المشروع إلى معرفة كيفية تفاعل أنواع الأشجار المحلية مع الجفاف، وما إذا كان بإمكان الأشجار الناضجة تكييف التمثيل الغذائي الخاص بها (أو عمليات الأيض، أي كل التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخلها - التحرير) مع تغيّر الظروف الجوية.
تبلغ مساحة الغابات التي سيتم دراستها حوالي 15000 متر مربع، وهي تمثل نموذجًا جيدًا لنوع الغابات المختلطة التي توجد عادة في سويسرا. وهي تشمل أصنافا عدة مثل الزان النحاسي والبلوط والصنوبر الأسكتلندي والتنوب الأبيض. أما أعمار معظم الأشجار الكائنة فيها فتتراوح ما بين 80 و150 عامًا.
+الوقت ينَفذَ بوتيرة مُتسارِعة بالنسبة لأشجار الغابات السويسرية
في نفس اليوم، جرى تركيب العنصر الأكثر بروزا للعيان في التجربة، ويتمثل في رافعة بناء يبلغ ارتفاعها خمسين مترا في وسط الغابة سوف تُستخدم للمساعدة على نقل الباحثين إلى قمم الأشجار بما يُتيح لهم ملاحظة التغييرات الحاصلة في أوراق الشجر وإجراء تجارب فوق الأرض.
إضافة إلى ذلك، سيتم تغطية المنطقة بأكملها بمظلة ضخمة للحماية من المطر سيتم تركيبها في عام 2019. أما الهدف منها فيتمثل في الحيلولة دون وصول مياه الأمطار إلى الأرض، وبالتالي مُحاكاة ظروف الجفاف.
تقدر تكاليف البنية التحتية للمشروع بحوالي مليوني فرنك (حوالي 2.1 مليون دولار)، أما تكلفة الصيانة فسوف يُحددها حجم التمويل الموفّر من طرف ثالث يُمكن أن يتم جمعه في المستقبل. أما في المقام الأول، فإن هذه التجربة يتم تمويلها من قبل جامعة بازل، والصندوق الوطني السويسري للبحث العلميرابط خارجي، والحكومة السويسرية.
عموما، يتم إجراء التجارب الإيكولوجية (أي ذات الطابع البيئي) لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات فقط، إلا أن الأشجار تنمو ببطء شديد، بل إن بعض الأنواع المحلية مثل الزان الأحمر تصل أعمارها إلى 300 عام ، حسبما ورد في نص البيان الصادر عن الجامعة.
SDA-ATS/swissinfo.ch/ك.ض