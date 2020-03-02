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فيروس كورونا المستجد سويسرا تُصدر قواعد بشأن المصافحة والمناديل الورقية

امرأة تمسح أنفها بمنديل ورقي

تقول السلطات الصحية السويسرية إنه يجب وضع المناديل الورقية المستخدمة في صناديق نفايات مجهزة بأغطية.

(Keystone / Miguel Villagran)

أصدرت السلطات الفدرالية ثلاث قواعـد جديدة يتعيّن تطبيقها من طرف جميع السكان للمساعدة على الحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد. وفي الوقت الحاضر، هناك 35 حالة إصابة مؤكدة في سويسرا.

وتشمل التدابير – التي تدخل حيز التطبيق على الفور - تجنّب المصافحة والتخلص من المناديل الورقية المستعملة في صندوق نفايات مغلق، والاتصال هاتفياً بمكتب الطبيب أولاً بدلاً من التوجّه إليه شخصياً. وهو ما يُضاعف عدد القواعد الصحية السويسرية المقررة رسميا إلى ست:

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(BAG)

وفي الأسبوع الماضي، أصدر المكتب الفدرالي للصحة العامةرابط خارجي القواعد الثلاثة الأولى وهي: اغسل يديْك جيدًا، وامكث في المنزل إذا كنت تُعاني من الحمى والسعال، والسعال والعُطاس في منديل ورقي أو في جوف ذراعك، كما هو موضّح في هذا الفيديو :

cough

people coughing and sneezing

وكانت الحكومة السويسرية اتخذت يوم الجمعة 28 فبراير الماضي إجراءً غير مسبوق تولت بمقتضاه بعض السلطات الخاصة بالحكومات المحلية للكانتونات وقررت حظر التجمعات الكبيرة العدد بهدف احتواء انتشار الفيروس.

كما افتتح المكتب الفدرالي للصحة العامة خطًا هاتفيا ساخنًا خاصا بفيروس كورونا المستجد تتوفر الردود عليه يوميا على مدار الساعة 41584630000. من جهة أخرى، يقدم موقعه على شبكة الإنترنت معلومات مفصلة ومقاطع فيديو حول كيفية حماية الناس لأنفسهم وللآخرين من المرض.

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swissinfo.ch/ك.ض

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