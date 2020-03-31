هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مارس, 2020 04:48 م

التقطت هذه الصورة التي أتاحتها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة (NIH) بواسطة مجهر إلكتروني نافذ (TEM)، وهي تُظهر جزيئات فيروس (SARS-CoV-2) المعروف أيضا بـ (2019-nCoV)، وهو الفيروس الذي يتسبب بالإصابة بمرض "كوفيد - 19"، بعد أن تم عزله عن أحد المرضى.



(Keystone / Niaid/national Institutes Of Hea)

أقدمت السلطات الفدرالية على تشكيل فريق عمل علمي لتقديم المشورة للحكومة الفدرالية وللتنسيق بين البحوث الوطنية التي تقوم بها الجامعات السويسرية في مجال فيروس كورونا المستجد.

يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري، أعلنت الحكومةرابط خارجي أن "فريق عمل كوفيد - 19" سيترأسه ماتياس إيغّر، رئيس المجلس الوطني للبحوث في الصندوق الوطني السويسري للبحث العلمي.

وسوف تقوم المجموعة بتقديم النصح للحكومة الفدرالية ولوزارة الشؤون الداخلية (المعنية بالصحة) وللسلطات الفدرالية والكانتونية الأخرى ذات الصلة. كما ستحدد مجالات البحث والتدابير أو المنتجات الخاصة التي يُمكن للمجتمع العلمي السويسري أن يُسهم بها بسرعة في الجهود العالمية المبذولة لمكافحة الفيروس.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية إن "المجتمع العلمي السويسري يوفر إمكانات هائلة للتأثير الإيجابي على نتائج الأزمة من خلال البحث والتدريب أو نقل المعرفة".

وسيهدف فريق العمل إلى التنسيق بين الأبحاث الجارية حول فيروس كورونا المستجد التي يتم إجراؤها في مجالات الاختبارات التشخيصية والرعاية الصحية والبحث السريري وتتبع مسار الاتصالات (بين الأشخاص) عبر التطبيقات الرقمية الجديدة، بالإضافة إلى القضايا الأخلاقية والقانونية ذات الصلة.

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فريق العمل الجديد سيستند إلى دعـوة سبق أن وجّهها الصندوق الوطني السويسري للبحث العلمي يوم 25 فبراير 2020 طلب فيها من الجهات المعنية تقديم مقترحات بشأن القيام بأبحاث حول فيروس كورونا "لمعالجة الأزمة الحالية والاستعداد لأوبئة محتملة في المستقبل". وقد تم تخصيص خمسة ملايين فرنك للمشاريع المرتقبة.

حتى الآن، تلقى الصندوق الوطني السويسري للبحث العلمي 270 طلبًا، وفقًا لما أوردته قناة الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسري الناطقة بالفرنسية RTS يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري. وقد اتسمت غالبية المشاريع بطابع طبي - حيوي، وشملت دراسات حول الفيروسات والعدوى، والاستجابة المناعية لدى البشر وانتشار المرض.

ومن المؤمّل أن تسمح المشاريع التي سيقع اختيارها بتوفير "أساس لتطوير صناعي في وقت لاحق للمُكونات الفعالة (Activ agent)" للأدوية واللقاحات المرتقبة. أما قيمة المنح المتاحة فتتراوح بين 50 ألف و300 ألف فرنك سويسري لكل مشروع.

Keystone-SDA/ك. ض

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