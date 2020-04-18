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في الفضاء، سويسرا الصغيرة ضمن نادي الكبار

فجأة بدأ الجميع يتحدّث عن سويسرا: اكتشف السويسريون بعد حصول مايور وكيلوز على جائزة نوبل في مجال الفيزياء بأن علمائهم في مجال الفلك هم في طليعة الباحثين عن الكواكب خارج النظام الشمسي. كما هو حالهم في العديد من مجالات البحث واستكشاف الفضاء.

في عام 1995، لم يعر أحد من خارج الدوائر العلمية ذلك الاكتشاف أي أهمية. ولكن مع مرور السنوات، بدأ الجمهور يدرك أن ما كان يقدّم له كخيال علمي، أصبح حقيقة واقعية الآن: لم تعد المجرّة تعجّ بالنجوم فقط، ولكن أيضا بالكواكب. وأوّل من تعرّف على أحد هذه العوالم التي تدور حول نجم آخر غير الشمس هو ميشال مايور وديدييه كيلوز.

بعد مرور 24 عاما، حصل العالمان السويسريان على جائزة نوبل في مجال الفيزياء.

ديديي كِلو، مكتشف كواكب خارج المجموعة الشمسية «بحصولنا على جائزة نوبل، نكون قد وصلنا إلى أعلى قمة في العلوم»

خصص لنا ديديي كِلو Didier Queloz، الحائز مع أستاذه السابق ميشال مايور Michel Mayor على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2019، مقابلة طويلة بمناسبة ...

لو تركنا جانبا مشاعر الاعتزاز بالنفس، سنجد أن جائزة نوبل كانت مبررة لأن ما تمّ التوصّل إليه هو واحد من أهم الاكتشافات التي شهدها العالم خلال القرن العشرين في مجال علم الفلك. لقد فُتِح الباب لمجالات بحث جديدة لإدراك موقعنا في هذا الكون، كما أنه يضاعف فرص العثور على أسباب الحياة خارج كوكب الأرض ملايين المرات.

على مدار العشرين عاما من عمر هذه المجموعة الأولى من الكواكب الخارجية، نشرت مقالة مميّزة حول هذه القضية.

20 عاما بعد الإكتشاف كواكبٌ تُحصى بالآلاف.. ولكن أين هي الحياة؟

يوم 6 أكتوبر 1995، أعلن السويسريان ميشيل مايور وديديي كــِلو، من مرصد الفلك بجامعة جنيف، عن اكتشاف أول كوكب يدور حول نجم غير شمسنا. وبعد 20 عاما، ...

لكن البحث عن الحياة في الكواكب الأخرى ليس بالمهمة السهلة، لأنه بحث في عالم يبعد عنا مئات الآلاف من مليارات الكيلومترات. هنا بالذات يتدخّل الإبداع البشري. وهنا أيضا يسجّل السويسريون حضورهم.

المخلوقات الفضائية الحقيقة تَكمُن حتماً في مكان ما

هل هناك حياة أخرى في الكون خارج الأرض؟ الإنسانية اليوم هي أقرب من أي وقت مضى من الجواب عن هذا السؤال القديم. ولكن قد يكون سكان المريخ مجرد بكتيريا ...

في هذا المسعى، كان لابد من التسلح بالإبداع منذ البداية. ولكن بالمناسبة، كيف يمكننا أن نتأكّد من وجود هذه الكواكب، لأنه إذا ما استثنيْنا صورة أو صورتيْن غائمتيْن، ونقاط ضوء غامضة، لم يرها أحد من قبل. أنظر الشرح في هذا الفيديو.

أما اليوم فيتعلّق الأمر بالمضي قدما، وفهم من أي شيء مصنوعة هذه الكواكب الخارجية. هذه هي مهمّة تلسكوب كيوبس CHEOPS، أوّل قمر صناعي أوروبي "من صنع سويسري"، تم إطلاقه في شهر ديسمبر الماضي.

تلسكوب الفضاء كيوبس لمسة من الدقة السويسرية لسبر أغوار الفضاء العميق

تلسكوب صغير بعد طول انتظار. في نهاية عام 2019، قامت أوروبا بوضع التلسكوب السويسري في مداره، وهو ما يتيح معرفة المزيد عن بعض الكواكب البعيدة ...

لكن سمعة سويسرا في مجال أبحاث الفضاء، لم تنتظر ظهور القمر الصناعي كيوبس أو الحائزيْن على جائزة نوبل للفيزياء مايور وكيلوز، أو حتى رائد الفضاء السويسري كلود نيكولييه – أوّل رائد مهمات لا يحمل الجنسية الأمريكية في وكالة ناسا، لكي يسطع نجمها.

في عام 1969، نزل كل من أرمسترونغ وألدرين على سطح القمر، وعلى معصم كل واحد منهما ساعة سويسرية. وأوّل شيء فعلاه هناك، وحتى قبل وضع العلم الأمريكي هو تثبيت الشراع الشمسي التابع لجامعة برن – التجربة العلمية الوحيدة غير الأمريكية على متن أبولو 11.

ذكرى مرور خمسين عاماً على بعثة أبولو 11 لعبة جميلة قادمة من برن لأوائل الناس الذين مشوا على سطح القمر

قبل خمسين عاماً، مشى الإنسان على سطح القمر للمرة الأولى. وكانت تلك خطوة كبيرة بالنسبة لجامعة برن: فبفضل تجربتها حول الريح الشمسية على سطح القمر، ...

منذ بداية اكتشاف الفضاء، لم يكن هناك مهمة أمريكية أو أوروبية لم تصطحب معها القليل من التكنولوجيا السويسرية. لأن هذا البلد يعرف كيفية تصنيع أدوات هي في نفس الوقت على درجة عالية من الدقة ومن الموثوقية، وهي شروط أساسية لإمكانية الاستجابة للظروف التي تحيط بالرحلات الفضائية.

وسواء تعلّق الأمر بدفع المركبة على المريخ، أو "شمّ" الغازات المنبعثة من المذنّب، أو التقاط صور عالية الدقة لكوكب في النظام الشمسي، فإن المهندسين السويسريين على الدوام قادرون على إيجاد الحل.

وأحدث مثال على ذلك تلسكوب التصوير بإستخدام الاشعة فوق البنفسجية العميقة STIX، لدراسة التوهّجات الشمسية من مسبار أوروبي سيحاول الاقتراب أكثر من أي وقت مضى من مصدر ضوء النهار.

مسبار "سولار أوربيتر" مساهمة "الدقة السويسرية" في تقديم رؤية جديدة حول الشمس

ما الذي يجعل الشمس كرة نارية ملتهبة؟ لفهم النجم المركزي للمجموع الشمسية بصورة أفضل، تم إطلاق مسبار أوروبي فجر يوم 10 فبراير (بتوقيت سويسرا) إلى ...

سويسرا، بلد صناعة الساعات والميكانيكا الدقيقة، لديها أيضا نظام فعال لدعم التعليم والبحث. وهذا ما يفسّر جزئيا كيف أصبحت دولة صغيرة في الجبال دولة كبيرة في الفضاء.

الأبحاث العلمية والتطوير

بفضل جامعاتها الاثني عشر ومعهديْها التكنولوجيين البارزين، تتصدر سويسرا مسار الأبحاث العلمية في العديد من المجالات. من جهة أخرى، تدعم الحكومة ...


(نقله من الفرنسية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)

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