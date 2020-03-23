هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مارس, 2020 04:34 م

في العام الماضي زادت جرائم الاحتيال، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت بنسبة 8%. (© Keystone )

في الوقت الذي ظلت فيه الجرائم "الفظيعة" مثل القتل، نادرة في سويسرا، وتراجع كذلك عدد السرقات، سجلت جرائم الاحتيال والجرائم الإلكترونية خاصة المتعلقة بالمواد الإباحية زيادة ملحوظة في عام 2019.

وأعلن المكتب الفدرالي للإحصاءرابط خارجي يوم الإثنيْن 23 مارس الجاري، تراجع إجمالي عدد انتهاكات قانون العقوبات في عام 2019، وللعام السابع على التوالي.

وقد تم تسجيل حوالي 432000 جريمة أي ما يوازي 0.2% دون العام الذي قبله. وشملت هذه الأرقام 36419 عملية سطو على المنازل، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 50% مقارنة بالأرقام القياسية التي سُجّلت في عام 2012. كذلك تم الإبلاغ عن 46 جريمة قتل، من بينها 29 جريمة عنف منزلي - بزيادة طفيفة عن المعدّل المسجّل خلال العشر سنوات الأخيرة (25 حالة).

مشاكل عبر الإنترنت

قفز عدد عمليات الاحتيال في العام الماضي بنسبة 8%، وهو ما يشكل استمرارية لاتجاه تضاعف فيه عدد هذه الجرائم خلال العقد الأخير. وقد يكون لهذه الظاهرة ارتباط بظاهرة أشمل هي تزايد الجرائم المرتبطة بالإبحار على الإنترنت. ويحتاج الأمر وفق المكتب الفدرالي للأحصاء إلى المزيد من التمحيص لاستخلاص النتائج.

في العام الماضي، تم الإبلاغ أيضا عن ما مجموعه 17606 حالة غش.

وقال ناطق باسم مؤتمر قادة الشرطة الكانتونية في سويسرا، الهيئة التي تقوم بالتنسيق بين قوات الشرطة في الكانتونات يوم الإثنيْن، إن المؤتمر يسعى إلى تعزيز "التواصل" بين مختلف أجهزة الأمن في الكانتونات لمكافحة الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت.

وهذا النوع من المخالفات يشمل عمليات الاحتيال عبر استخدام الحواسيب (5583 حالة في عام 2019 أي بزيادة 598 حالة مقارنة بعام 2018)، والجرائم المتعلقة بالمواد الإباحية (2387 حالة، أي بزيادة 50% عن العام الماضي).

Keystone-SDA/ع.ع

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة سويسرا تسجّل ارتفاعا في جرائم الاحتيال والجرائم الإلكترونية 23 مارس 2020 - آخر تحديث - 16:34 في الوقت الذي ظلت فيه الجرائم "الفظيعة" مثل القتل، نادرة في سويسرا، وتراجع كذلك عدد السرقات، سجلت جرائم الاحتيال والجرائم الإلكترونية خاصة المتعلقة بالمواد الإباحية زيادة ملحوظة في عام 2019. وأعلن المكتب الفدرالي للإحصاء يوم الإثنيْن 23 مارس الجاري، تراجع إجمالي عدد انتهاكات قانون العقوبات في عام 2019، وللعام السابع على التوالي. وقد تم تسجيل حوالي 432000 جريمة أي ما يوازي 0.2% دون العام الذي قبله. وشملت هذه الأرقام 36419 عملية سطو على المنازل، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 50% مقارنة بالأرقام القياسية التي سُجّلت في عام 2012. كذلك تم الإبلاغ عن 46 جريمة قتل، من بينها 29 جريمة عنف منزلي - بزيادة طفيفة عن المعدّل المسجّل خلال العشر سنوات الأخيرة (25 حالة). مشاكل عبر الإنترنت قفز عدد عمليات الاحتيال في العام الماضي بنسبة 8%، وهو ما يشكل استمرارية لاتجاه تضاعف فيه عدد هذه الجرائم خلال العقد الأخير. وقد يكون لهذه الظاهرة ارتباط بظاهرة أشمل هي تزايد الجرائم المرتبطة بالإبحار على الإنترنت. ويحتاج الأمر وفق المكتب الفدرالي للأحصاء إلى المزيد من التمحيص لاستخلاص النتائج. في العام الماضي، تم الإبلاغ أيضا عن ما مجموعه 17606 حالة غش. وقال ناطق باسم مؤتمر قادة الشرطة الكانتونية في سويسرا، الهيئة التي تقوم بالتنسيق بين قوات الشرطة في الكانتونات يوم الإثنيْن، إن المؤتمر يسعى إلى تعزيز "التواصل" بين مختلف أجهزة الأمن في الكانتونات لمكافحة الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت. وهذا النوع من المخالفات يشمل عمليات الاحتيال عبر استخدام الحواسيب (5583 حالة في عام 2019 أي بزيادة 598 حالة مقارنة بعام 2018)، والجرائم المتعلقة بالمواد الإباحية (2387 حالة، أي بزيادة 50% عن العام الماضي).