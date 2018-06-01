هذا المحتوى تم نشره يوم 01 يونيو, 2018 09:00 م 01 يونيو 2018 - آخر تحديث - 21:00

The all-time record was in 2015 when the clean-up bill reached CHF6.3 million.

(Keystone)

في عام 2017، كلّفت أعمال التخريب لعربات السكك الحديدية والبنية التحتية الناجمة عن الكتابات والرسوم المعروفة بـ "غرافيتي" شركة السكك الحديدية الفدرالية السويسرية 5.4 مليون فرنك سويسري.

هذا الرقم يفوق المبلغ المسجّل في السنة السابقة (كان أكثر بقليل من 5 ملايين فرنك)، لكنه يظل أقل من الرقم القياسي المسجّل في عام 2015 عندما بلغت التكلفة الإجمالية لأعمال التنظيف 6.3 مليون فرنك.

وفقاً للشركة، فإن "الهدف من مستخدمي آلات الرش (أي رسامي الغرافيتي) هو جعل رسومهم وكتاباتهم مرئية لأكبر عدد مُمكن من الناس. وهذا هو السبب في أن عربات السكك الحديدية تمثل منصة مميّزة لهم". وفي تصريحات نُشرت يوم الخميس 31 مايو 2018، قالت الشركة إن أشرطة وصور رسوم الغرافيتي التي تتداولها وسائل الإعلام تثير المقلدين أيضا.

عمليا، تقوم الشركة بسحب العربات التي يتم رشها من النشاط في غضون أربع وعشرين ساعة إذا ما تسنّى ذلك تجنّبا لقيام مُخرّبين آخرين بتكرار العملية أو تقليدها. إثر ذلك يتم نقل القطارات المتضررة إلى ورشة للتنظيف، وهي عملية يُمكن أن تستغرق عشرات الساعات عندما يتعلق الأمر بقطار تم رش عرباته بالكامل. ووفقا لشركة السكك الحديدية الفدرالية، فإن التكاليف المترتبة عن هذه الأعمال التخريبية تُستخلص من المسافرين إما من خلال الترفيع في أسعار التذاكر أو عبر الزيادة في الرسوم.

وبصرف النظر عن مخاطرتهم التي يُمكن أن تؤدي بهم إلى الموت، فإن رسّامي الغرافيتي مُعرّضون للمحاكمة، كما أن المُدانين منهم "يُعانون من صعوبات مالية"، حسبما أفادت به الشركة الفدرالية للسكك الحديدية.









SDA-ATS/ك.ض

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة إزالة رسوم الغرافيتي تكلف السكك الحديدية السويسرية ملايين الفرنكات 01 يونيو 2018 - آخر تحديث - 21:00 في عام 2017، كلّفت أعمال التخريب لعربات السكك الحديدية والبنية التحتية الناجمة عن الكتابات والرسوم المعروفة بـ "غرافيتي" شركة السكك الحديدية الفدرالية السويسرية 5.4 مليون فرنك سويسري. هذا الرقم يفوق المبلغ المسجّل في السنة السابقة (كان أكثر بقليل من 5 ملايين فرنك)، لكنه يظل أقل من الرقم القياسي المسجّل في عام 2015 عندما بلغت التكلفة الإجمالية لأعمال التنظيف 6.3 مليون فرنك. وفقاً للشركة، فإن "الهدف من مستخدمي آلات الرش (أي رسامي الغرافيتي) هو جعل رسومهم وكتاباتهم مرئية لأكبر عدد مُمكن من الناس. وهذا هو السبب في أن عربات السكك الحديدية تمثل منصة مميّزة لهم". وفي تصريحات نُشرت يوم الخميس 31 مايو 2018، قالت الشركة إن أشرطة وصور رسوم الغرافيتي التي تتداولها وسائل الإعلام تثير المقلدين أيضا. عمليا، تقوم الشركة بسحب العربات التي يتم رشها من النشاط في غضون أربع وعشرين ساعة إذا ما تسنّى ذلك تجنّبا لقيام مُخرّبين آخرين بتكرار العملية أو تقليدها. إثر ذلك يتم نقل القطارات المتضررة إلى ورشة للتنظيف، وهي عملية يُمكن أن تستغرق عشرات الساعات عندما يتعلق الأمر بقطار تم رش عرباته بالكامل. ووفقا لشركة السكك الحديدية الفدرالية، فإن التكاليف المترتبة عن هذه الأعمال التخريبية تُستخلص من المسافرين إما من خلال الترفيع في أسعار التذاكر أو عبر الزيادة في الرسوم. وبصرف النظر عن مخاطرتهم التي يُمكن أن تؤدي بهم إلى الموت، فإن رسّامي الغرافيتي مُعرّضون للمحاكمة، كما أن المُدانين منهم "يُعانون من صعوبات مالية"، حسبما أفادت به الشركة الفدرالية للسكك الحديدية.