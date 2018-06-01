في عام 2017، كلّفت أعمال التخريب لعربات السكك الحديدية والبنية التحتية الناجمة عن الكتابات والرسوم المعروفة بـ "غرافيتي" شركة السكك الحديدية الفدرالية السويسرية 5.4 مليون فرنك سويسري.
هذا الرقم يفوق المبلغ المسجّل في السنة السابقة (كان أكثر بقليل من 5 ملايين فرنك)، لكنه يظل أقل من الرقم القياسي المسجّل في عام 2015 عندما بلغت التكلفة الإجمالية لأعمال التنظيف 6.3 مليون فرنك.
وفقاً للشركة، فإن "الهدف من مستخدمي آلات الرش (أي رسامي الغرافيتي) هو جعل رسومهم وكتاباتهم مرئية لأكبر عدد مُمكن من الناس. وهذا هو السبب في أن عربات السكك الحديدية تمثل منصة مميّزة لهم". وفي تصريحات نُشرت يوم الخميس 31 مايو 2018، قالت الشركة إن أشرطة وصور رسوم الغرافيتي التي تتداولها وسائل الإعلام تثير المقلدين أيضا.
عمليا، تقوم الشركة بسحب العربات التي يتم رشها من النشاط في غضون أربع وعشرين ساعة إذا ما تسنّى ذلك تجنّبا لقيام مُخرّبين آخرين بتكرار العملية أو تقليدها. إثر ذلك يتم نقل القطارات المتضررة إلى ورشة للتنظيف، وهي عملية يُمكن أن تستغرق عشرات الساعات عندما يتعلق الأمر بقطار تم رش عرباته بالكامل. ووفقا لشركة السكك الحديدية الفدرالية، فإن التكاليف المترتبة عن هذه الأعمال التخريبية تُستخلص من المسافرين إما من خلال الترفيع في أسعار التذاكر أو عبر الزيادة في الرسوم.
وبصرف النظر عن مخاطرتهم التي يُمكن أن تؤدي بهم إلى الموت، فإن رسّامي الغرافيتي مُعرّضون للمحاكمة، كما أن المُدانين منهم "يُعانون من صعوبات مالية"، حسبما أفادت به الشركة الفدرالية للسكك الحديدية.
SDA-ATS/ك.ض