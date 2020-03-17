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إعلان من أجل المصلحة العامة فيروس كورونا المستجد: تعليمات من الحكومة السويسرية

الحكومة الفدرالية

أعضاء من الحكومة الفدرالية خلال ندوة صحفية عقدوها في برن يوم 16 مارس 2020.

(Keystone / Anthony Anex)

طلبت الحكومة السويسرية يوم 17 مارس من كل السكان في البلاد إلتزام منازلهم، خاصة المرضى وكبار السن. 

ولم تستثن من ذلك إلا الأشخاص الذين يجب أن يذهبوا إلى مقار عملهم، لأنه لا يمكنهم العمل من المنزل، والأشخاص الذين يجب عليهم زيارة طبيبهم أو الحصول على الأدوية من الصيدلية، أو تقديم المساعدة لشخص محتاج، أو لشراء الطعام أو اللوازم المنزلية الأساسية الأخرى .

متابعة مستمرة فيروس كورونا: هذا هو الوضع في سويسرا

تعتبر سويسرا حاليا من البلدان الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، حيث سُجّلت فيها حتى الآن أكثر من 2200 حالة وبلغ عدد الوفيات 19 .


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