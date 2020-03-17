طلبت الحكومة السويسرية يوم 17 مارس من كل السكان في البلاد إلتزام منازلهم، خاصة المرضى وكبار السن.

ولم تستثن من ذلك إلا الأشخاص الذين يجب أن يذهبوا إلى مقار عملهم، لأنه لا يمكنهم العمل من المنزل، والأشخاص الذين يجب عليهم زيارة طبيبهم أو الحصول على الأدوية من الصيدلية، أو تقديم المساعدة لشخص محتاج، أو لشراء الطعام أو اللوازم المنزلية الأساسية الأخرى .



تعتبر سويسرا حاليا من البلدان الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، حيث سُجّلت فيها حتى الآن أكثر من 2200 حالة وبلغ عدد الوفيات 19 .

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فيروس كورونا المستجد: تعليمات من الحكومة السويسرية 17 مارس 2020 - آخر تحديث - 16:02 طلبت الحكومة السويسرية يوم 17 مارس من كل السكان في البلاد إلتزام منازلهم، خاصة المرضى وكبار السن. ولم تستثن من ذلك إلا الأشخاص الذين يجب أن يذهبوا إلى مقار عملهم، لأنه لا يمكنهم العمل من المنزل، والأشخاص الذين يجب عليهم زيارة طبيبهم أو الحصول على الأدوية من الصيدلية، أو تقديم المساعدة لشخص محتاج، أو لشراء الطعام أو اللوازم المنزلية الأساسية الأخرى .