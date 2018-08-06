هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أغسطس, 2018 03:50 م 06 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:50

خلال الأسابيع القليلة الماضية، انخفض منسوب المياه في العديد من الأنهار الصغيرة والبحيرات السويسرية بشكل كبير.

(Keystone)

أدت موجة الحر الحالية إلى بلوغ درجات الحرارة خلال ساعات النهار في سويسرا مستويات قياسية هذا الصيف.

في يوم الأحد 5 أغسطس الجاري، سجّلت مدينة سيون في جنوب غرب سويسرا 36.2 درجة مائوية، وفقا لمحطة الأرصاد الجوية المحلية. أما الرقم القياسي لهذه المدينة، عاصمة كانتون فاليه،فهو 37.8 درجة مائوية.

وكانت درجات الحرارة قد ارتفعت في عام 2003 إلى 41.5 درجة مائوية في جنوب شرق سويسرا وبلغت 39.7 درجة مائوية في جنيف سنة 2015.



في الأثناء، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية السويسرية Meteonewsرابط خارجي أن تكون درجات الحرارة في فترة ما بعد الظهيرة فوق 35 درجة مائوية، وأن تستقر في حدود 20 درجة مائوية على الأقل ليلاً في المناطق المنخفضة من البلاد حتى يوم الأربعاء 8 أغسطس الجاري.

ومن المنتظر أن تتراجع موجة الحر بحلول نهاية الأسبوع المقبل، مما يفسح المجال لمزيد من درجات الحرارة المعتادة في فصل الصيف، أي حوالي 25 درجة مائوية في المتوسط.

وقد خفضت موجة الطقس الجاف والحار الأنهار الصغيرة والجداول إلى نُهيرات متواضعة. وفي بعض المناطق، بدأ الحراس في إعادة توطين أعداد من الأسماك المحلية لضمان بقائها.

وفي الأسبوع الماضي ، قام الجيش بنقل إمدادات المياه الطارئة عن طريق الجو إلى أصحاب قطعان المواشي في المراعي الصيفية في أعالي جبال الألب.

من جهته، دعا اتحاد المزارعين السويسريين الحكومة الفدرالية إلى مساعدة الفلاحين، ولا سيما من خلال خفض الضرائب على الواردات من الأعلاف بسبب اضطرار العديد من المُزارعين إلى استخدام مخزون الشتاء جراء الجفاف الذي ألحق أضرارا بليغة بالمراعي.



swissinfo.ch/SDA-ATS/ك.ض

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