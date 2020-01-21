هذا المحتوى تم نشره يوم 21 يناير, 2020 02:10 م

It costs around CHF9 million to ensure security at Davos not including a CHF32 million budget for the army. (Keystone / Gian Ehrenzeller)

وفقًا لصحيفة سويسرية، أوقفت الشرطة المحلية في دافوس اثنين من الروس يحملان جوازات سفر دبلوماسية متنكريْن في شكل عامليْ سباكة أثناء عملية مراقبة روتينية في شهر أغسطس من العام الماضي.



وأوقفت شرطة كانتون غراوبوندن الرجلين في منتصف أغسطس 2019 أثناء عملية مراقبة روتينية للهويات في المكان الذي يستضيف الاجتماع الحالي لقادة النخبة السياسية والاقتصادية في العالم، وفقًا لما أوردته صحيفة تاغيس أنتسايغر يوم الثلاثاء 21 ينايررابط خارجي. وادّعى أحدهما على الأقل أنه يعمل سبّاكا، لكن كلاهما كانا يحملان جوازات سفر دبلوماسية أثناء التحقيق معهما، وفق ما أوردته الصحيفة السويسرية.



وقالت متحدثة باسم شرطة الكانتون لرويترز "صحيح أننا أوقفنا مواطنيْن روسيْين في دافوس وكان بحوزتهما جوازات سفر دبلوماسية، لكن لم يكن لدينا أي سبب لمواصلة إيقافهما. لذلك سُمح لهما بالرحيل". مشددة بأن الشرطة لم تثبت كونهما عامليْ سباكة.

ورفض متحدث باسم السفارة الروسية في برن ما ورد في التقرير، قائلاً إن اثنيْن من الدبلوماسيين الروس المعتمدين خارج سويسرا قد تم استنطاقهما بالفعل ثم سٌمِح لهما بالمضي في طريقهما.



وأضاف الدبلوماسي الروسي: "تمنح جوازات السفر الدبلوماسية للمسؤولين رفيعي المستوى وليس للعمال اليدويين". وعلق: "أعتقد أن هذه ربما كان مزحة غبية".

وهناك تكهنات بأن الروسيْين ذهبا إلى دافوس من أجل الاستعداد لمراقبة طويلة المدى للمشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي. وكانت المخابرات العسكرية الروسية GRU نشطة للغاية في السنوات الأخيرة ضد الأهداف السويسرية. وتعتقد السلطات السويسرية أن إثنين من الجواسيس الروس استهدفا منشأة سويسرية لاختبار الأسلحة الكيميائية خارج العاصمة برن. ويشتبه أيضًا في أن روسيا تقف وراء هجوم إلكتروني على مكاتب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) في لوزان.



هذا ولا يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام.



وساطات ومساع حميدة دبلوماسية سويسرا تتكيُّـف مع الوجه المتغيِّـر للصِّـراعات وِفقاً لوزارة الخارجية، ما تزال المساعي الحميدة تلعَب دوراً هامّاً في سياسة السلام السويسرية. مع ذلك، فإن عدد تفويضات حِماية مصالِح القِوى / ... بقلم طوماس ستيفنس Thomas Stephens انظر لغة أخرى 1 انظر لغة أخرى 1 لغة أخرى 1 الإنجليزية (en) Adjusting to the changing face of conflicts

Reuters/ع.ع

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة شكوك بعد إيقاف الشرطة السويسرية "لجاسوسييْن" روسيْين في دافوس قبل بضعة أشهر 21 يناير 2020 - آخر تحديث - 14:10 وفقًا لصحيفة سويسرية، أوقفت الشرطة المحلية في دافوس اثنين من الروس يحملان جوازات سفر دبلوماسية متنكريْن في شكل عامليْ سباكة أثناء عملية مراقبة روتينية في شهر أغسطس من العام الماضي. وأوقفت شرطة كانتون غراوبوندن الرجلين في منتصف أغسطس 2019 أثناء عملية مراقبة روتينية للهويات في المكان الذي يستضيف الاجتماع الحالي لقادة النخبة السياسية والاقتصادية في العالم، وفقًا لما أوردته صحيفة تاغيس أنتسايغر يوم الثلاثاء 21 يناير. وادّعى أحدهما على الأقل أنه يعمل سبّاكا، لكن كلاهما كانا يحملان جوازات سفر دبلوماسية أثناء التحقيق معهما، وفق ما أوردته الصحيفة السويسرية. وقالت متحدثة باسم شرطة الكانتون لرويترز "صحيح أننا أوقفنا مواطنيْن روسيْين في دافوس وكان بحوزتهما جوازات سفر دبلوماسية، لكن لم يكن لدينا أي سبب لمواصلة إيقافهما. لذلك سُمح لهما بالرحيل". مشددة بأن الشرطة لم تثبت كونهما عامليْ سباكة. ورفض متحدث باسم السفارة الروسية في برن ما ورد في التقرير، قائلاً إن اثنيْن من الدبلوماسيين الروس المعتمدين خارج سويسرا قد تم استنطاقهما بالفعل ثم سٌمِح لهما بالمضي في طريقهما. وأضاف الدبلوماسي الروسي: "تمنح جوازات السفر الدبلوماسية للمسؤولين رفيعي المستوى وليس للعمال اليدويين". وعلق: "أعتقد أن هذه ربما كان مزحة غبية". وهناك تكهنات بأن الروسيْين ذهبا إلى دافوس من أجل الاستعداد لمراقبة طويلة المدى للمشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي. وكانت المخابرات العسكرية الروسية GRU نشطة للغاية في السنوات الأخيرة ضد الأهداف السويسرية. وتعتقد السلطات السويسرية أن إثنين من الجواسيس الروس استهدفا منشأة سويسرية لاختبار الأسلحة الكيميائية خارج العاصمة برن. ويشتبه أيضًا في أن روسيا تقف وراء هجوم إلكتروني على مكاتب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) في لوزان. هذا ولا يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام.