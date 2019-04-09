هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 02:00 م

Ein Arzt in einem Spital in Qingdao trägt eine Salbe auf die Haut eines Jungen auf. Die Prozedur gehört zu einer Behandlung der Traditionellen Chinesischen Medizin mit dem Namen "Winter Diseases Treated in Summer".

(Keystone / Wu Hong)

درس ملايين الصينيين الطب الصيني التقليدي. لكن هذه الشهادة العلمية وحدها لا تكفي للاعتراف بهم كأطباء في سويسرا. واقع تريد حكومة بكين تغييره.

تبذل الصين جهودا كبيرة من أجل انتزاع اعتراف الحكومة السويسرية بدراسة الطب الصيني التقليدي (TCM) في الصين، وفق ما نقلته أسبوعية "نويه تسورخر أم سونتاغ" في عددها الصادر يوم الأحد 7 أبريل الجاري.

الصحيفة أفادت بأن وفداً صينياً زار مع ممثلين من سفارة جمهورية الصين الشعبية البلاد في نوفمبر الماضي ومارسوا ضغوطا لإقناع السلطات السويسرية بالاعتراف بخريجي الطب الصيني التقليدي ودفع شركات التأمين الصحي الإلزامي إلى تحمل تكاليف العلاج الصيني. ووفقا لصحيفة تشاينا ديلي ، تسعى الصين إلى تعزيز الطب الصيني التقليدي في أوروبا.

أي شخص أنهى دراسة الطب الصيني التقليدي في الصين والتي تمتد إلى خمس سنوات، لا يتم الاعتراف به كطبيب في سويسرا بدون دراسات الطب الكلاسيكي. يدفع التأمين الصحي تكاليف الطب الصيني إذا كان الطبيب المعالج درس الطب الكلاسيكي، بالإضافة إلى التدريب في الطب الصيني، بمعنى أن الدراسة قد تستمر ما مجموعه عشر سنوات أو أكثر. يذكر أن التأمين الاختياري يغطي أيضا تكاليف خدمات المعالجين غير المتخصصين.



"الحوار" بين سويسرا والصين

من جهته أكد المكتب الفدرالي السويسري للصحة العامة بناءً على استفسار من swissinfo.ch أنه تم إجراء محادثات مع الصين. وذكرت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) أن سويسرا لا تتفاوض مع الصين بشأن هذه القضية، بل أن هناك "حواراً" دائراً يرتكز على اتفاقية التجارة الحرة بين سويسرا والصين.

ملحق اتفاقية التجارة الحرة بين سويسرا والصين ينص على ضرورة إبلاغ سويسرا الصين بنظام التأمين الإلزامي المتعلق بأجر خدمات الطب الصيني التقليدي ، بما في ذلك الوخز بالإبر.

وقال متحدث باسم المكتب "كجزء من الحوار، تم توضيح الموقف والتشريعات السويسرية بشفافية للجانب الصيني". مضيفا أنه "لا توجد حاليًا أي خطوات أخرى مخطط لها."

لم تتمكن swissinfo.ch. من التواصل مع رئيس الوفد الصيني لإيضاح ما إذا كانت الصين ترغب في الاعتراف بدرجة TCM كدراسة طبية كاملة بما في ذلك لقب متخصص، أو مجرد الاعتراف بالحاصلين على هذه الشهادة كأطباء متخصصين– كما هو الوضع بالنسبة للمتخصصين في تقويم العظام ، على سبيل المثال.

"الاعتراف ليس ضروريا"

موقف السلطات السويسرية المتحفظ تجاه مطالب الصين ليس بالمفاجئ ، لأن الاعتراف يعني أن الأطباء الصينيين سيكونون منافسين لنظرائهم السويسريين رغم أن فترة دراستهم وتدريبهم أقصر بكثير.

ألكسندرا نيفيرغلت ممثلة جمعية TCM الطب الصيني التقليدي السويسرية أوضحت swissinfo.ch : "أن تدشين مهنة طبية جديدة ، بناءً على طلب الوفد الصيني ، لن يكلل بالنجاح ، لا سيما بسبب متطلبات اللغة". كما أن السلطات السويسرية تواجه صعوبة غالباً في تقييم الدبلومات الصينية.

وفي إشارة إلى المعالجين الممارسين في سويسرا والذين تعلموا اللغة المحلية تقول ألكسندرا نيفيرغلت: "من الواضح أن جمعية الطب الصيني التقليدي التجارية لا ترغب في إنشاء مهنة طبية أخرى خاصة بالأطباء الصينيين الذين لديهم مترجمين فوريين".

الطب الصيني التقليدي (TCM) نشأ الطب الصيني التقليدي (يُشار إليه اختصارا بـ TCM) منذ أكثر من ألفي عام في شرق آسيا. وفي وقت لاحق تم تطوير أشكال مختلفة من أساليب العلاج الطبيعي في البلدان المختلفة. تشمل الطرق العلاجية للطب الصيني التقليدي الوخز بالإبر والأدوية وعلم التغذية وتقنيات التدليك وشياتسو. ويعتبر الطب الصيني التقليدي جزءا من الطب التكميلي والبديل. نهاية الإطار التوضيحي





"Dialog" zwischen der Schweiz und China

Das Bundesamt für Gesundheit bestätigt auf Anfrage von swissinfo.ch, dass Gespräche mit China stattgefunden haben. Und das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) erklärt, die Schweiz führe mit China keine Verhandlungen zu diesem Thema, sondern einen "Dialog", der im Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und China verankert sei.

Tatsächlich steht in einem Anhangرابط خارجي zum Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und Chinaرابط خارجي, dass die Schweiz China über ihr Grundversicherungssystem informieren soll, in Bezug auf die Vergütung von Leistungen der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) inklusive Akupunktur.

"Im Rahmen des Dialogs wurden die Situation und auch die relevante Gesetzgebung der Schweiz der chinesischen Seite klar kommuniziert", so ein Sprecher des SECO. "Es sind momentan keine weiteren Schritte vorgesehen."

Der Leiter der chinesischen Delegation war für swissinfo.ch nicht erreichbar. Es bleibt daher unklar, ob China eine Anerkennung des TCM-Abschlusses als vollwertiges Medizinstudium inklusive Facharzttitel wünscht, oder lediglich eine Anerkennung als Therapeuten – analog zum Beruf des Chiropraktikers beispielsweise.

Aus Schweizer Sicht nicht nötig

Vorbehalte gegenüber Chinas Forderungen haben die bereits praktizierenden TCM-Therapeuten. Das erstaunt wenig, wären doch die chinesischen Kollegen eine Konkurrenz mit deutlich kürzerer Ausbildung.

Alexandra Nievergelt war als Vertreterin des TCM Fachverbandes Schweizرابط خارجي an dem von der NZZ am Sonntag genannten Treffen. Sie schreibt swissinfo.ch auf Anfrage: "Eine Schaffung eines neuen Medizinalberufes, wie durch die chinesische Delegation gewünscht, hat vor allem wegen der Sprachanforderungen keine Chance." Die chinesischen Diplome seien zudem für die Schweizer Behörden oft schwierig einzuschätzen.

"Der TCM Fachverband sieht klar von einer Schaffung eines weiteren Medizinalberufes speziell für chinesische Ärzte mit Dolmetscher ab", sagt Nievergelt und verweist auf die bereits praktizierenden Therapeuten in der Schweiz, welche die jeweilige Landessprache gelernt hätten.

Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) entstand vor mehr als 2000 Jahren im ostasiatischen Raumرابط خارجي. In verschiedenen Ländern entwickelten sich später unterschiedliche Varianten der natürlichen Heilmethoden. Zu den therapeutischen Verfahren der TCM gehören Akupunktur, Arzneimittel, Diätetik sowie Massagetechniken und Shiatsu. Die TCM wird zur Komplementär- und Alternativmedizin gezählt. نهاية الإطار التوضيحي

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"الحوار" بين سويسرا والصين من جهته أكد المكتب الفدرالي السويسري للصحة العامة بناءً على استفسار من swissinfo.ch أنه تم إجراء محادثات مع الصين. وذكرت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) أن سويسرا لا تتفاوض مع الصين بشأن هذه القضية، بل أن هناك "حواراً" دائراً يرتكز على اتفاقية التجارة الحرة بين سويسرا والصين. ملحق اتفاقية التجارة الحرة بين سويسرا والصين ينص على ضرورة إبلاغ سويسرا الصين بنظام التأمين الإلزامي المتعلق بأجر خدمات الطب الصيني التقليدي ، بما في ذلك الوخز بالإبر. وقال متحدث باسم المكتب "كجزء من الحوار، تم توضيح الموقف والتشريعات السويسرية بشفافية للجانب الصيني". مضيفا أنه "لا توجد حاليًا أي خطوات أخرى مخطط لها." لم تتمكن swissinfo.ch. من التواصل مع رئيس الوفد الصيني لإيضاح ما إذا كانت الصين ترغب في الاعتراف بدرجة TCM كدراسة طبية كاملة بما في ذلك لقب متخصص، أو مجرد الاعتراف بالحاصلين على هذه الشهادة كأطباء متخصصين– كما هو الوضع بالنسبة للمتخصصين في تقويم العظام ، على سبيل المثال. "الاعتراف ليس ضروريا" موقف السلطات السويسرية المتحفظ تجاه مطالب الصين ليس بالمفاجئ ، لأن الاعتراف يعني أن الأطباء الصينيين سيكونون منافسين لنظرائهم السويسريين رغم أن فترة دراستهم وتدريبهم أقصر بكثير. ألكسندرا نيفيرغلت ممثلة جمعية TCM الطب الصيني التقليدي السويسرية أوضحت swissinfo.ch : "أن تدشين مهنة طبية جديدة ، بناءً على طلب الوفد الصيني ، لن يكلل بالنجاح ، لا سيما بسبب متطلبات اللغة". كما أن السلطات السويسرية تواجه صعوبة غالباً في تقييم الدبلومات الصينية. وفي إشارة إلى المعالجين الممارسين في سويسرا والذين تعلموا اللغة المحلية تقول ألكسندرا نيفيرغلت: "من الواضح أن جمعية الطب الصيني التقليدي التجارية لا ترغب في إنشاء مهنة طبية أخرى خاصة بالأطباء الصينيين الذين لديهم مترجمين فوريين". الطب الصيني التقليدي (TCM) نشأ الطب الصيني التقليدي (يُشار إليه اختصارا بـ TCM) منذ أكثر من ألفي عام في شرق آسيا. وفي وقت لاحق تم تطوير أشكال مختلفة من أساليب العلاج الطبيعي في البلدان المختلفة. تشمل الطرق العلاجية للطب الصيني التقليدي الوخز بالإبر والأدوية وعلم التغذية وتقنيات التدليك وشياتسو. ويعتبر الطب الصيني التقليدي جزءا من الطب التكميلي والبديل. "Dialog" zwischen der Schweiz und China Das Bundesamt für Gesundheit bestätigt auf Anfrage von swissinfo.ch, dass Gespräche mit China stattgefunden haben. Und das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) erklärt, die Schweiz führe mit China keine Verhandlungen zu diesem Thema, sondern einen "Dialog", der im Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und China verankert sei. Tatsächlich steht in einem Anhang zum Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und China, dass die Schweiz China über ihr Grundversicherungssystem informieren soll, in Bezug auf die Vergütung von Leistungen der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) inklusive Akupunktur. "Im Rahmen des Dialogs wurden die Situation und auch die relevante Gesetzgebung der Schweiz der chinesischen Seite klar kommuniziert", so ein Sprecher des SECO. "Es sind momentan keine weiteren Schritte vorgesehen." Der Leiter der chinesischen Delegation war für swissinfo.ch nicht erreichbar. Es bleibt daher unklar, ob China eine Anerkennung des TCM-Abschlusses als vollwertiges Medizinstudium inklusive Facharzttitel wünscht, oder lediglich eine Anerkennung als Therapeuten – analog zum Beruf des Chiropraktikers beispielsweise. Aus Schweizer Sicht nicht nötig Vorbehalte gegenüber Chinas Forderungen haben die bereits praktizierenden TCM-Therapeuten. Das erstaunt wenig, wären doch die chinesischen Kollegen eine Konkurrenz mit deutlich kürzerer Ausbildung. Alexandra Nievergelt war als Vertreterin des TCM Fachverbandes Schweiz an dem von der NZZ am Sonntag genannten Treffen. Sie schreibt swissinfo.ch auf Anfrage: "Eine Schaffung eines neuen Medizinalberufes, wie durch die chinesische Delegation gewünscht, hat vor allem wegen der Sprachanforderungen keine Chance." Die chinesischen Diplome seien zudem für die Schweizer Behörden oft schwierig einzuschätzen. "Der TCM Fachverband sieht klar von einer Schaffung eines weiteren Medizinalberufes speziell für chinesische Ärzte mit Dolmetscher ab", sagt Nievergelt und verweist auf die bereits praktizierenden Therapeuten in der Schweiz, welche die jeweilige Landessprache gelernt hätten. Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) entstand vor mehr als 2000 Jahren im ostasiatischen Raum. In verschiedenen Ländern entwickelten sich später unterschiedliche Varianten der natürlichen Heilmethoden. Zu den therapeutischen Verfahren der TCM gehören Akupunktur, Arzneimittel, Diätetik sowie Massagetechniken und Shiatsu. Die TCM wird zur Komplementär- und Alternativmedizin gezählt.