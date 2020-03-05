هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مارس, 2020 11:33 ص

حتى الآن، اتضح أن معظم الذين أصيبوا بالمرض في سويسرا من الشباب، لكن من المُرجّح أن يقوموا بنقله إلى الأشخاص المتقدمين في السن، الأكثر عرضة للخطر.

(Keystone / Elia Bianchi)

تم الإبلاغ عن أول حالة وفاة بسبب مرض كوفيد – 19 في كانتون فو غرب سويسرا. فقد توفيت امرأة تبلغ من العمر 74 عامًا مساء الأربعاء 4 مارس الجاري، حسبما ذكرت السلطات الفدراليةرابط خارجي يوم الخميس.

المرأة، التي كانت تُعاني من مرض مزمن وتم اعتبارها تبعا لذلك مُعرّضة لخطر كبير، تم إيواؤها في المركز الاستشفائي الجامعي لكانتون فو (CHUV) منذ يوم الثلاثاء 3 مارس الجاري.

وقالت سلطات الكانتون إنه سيتم تقديم مزيد من المعلومات في مؤتمر صحفي يُعقد بعد ظهر يوم الخميس.

أكثر عرضة للخطر

يوم الأربعاء 4 مارس، قال المكتب الفدرالي للصحة العامة إن حوالي مائة شخص قد ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وفيما تم تأكيد 58 إصابة، لا زالت عمليات التثبت من بقية الحالات مستمرة.

وأضاف المكتب أن معظم الذين أصيبوا بالمرض في سويسرا حتى الآن من الشباب، لكن من المُرجّح أن يقوموا بنقله إلى الأشخاص المتقدمين في السن، الأكثر عرضة للخطر.

وكانت الحكومة السويسرية حظرت التظاهرات والتجمعات لأكثر من 1000 شخص ونصحت السكان بالاحتفاظ بمسافة معقولة بينهم وتجنب المصافحة والإحجام عن تبادل التحية السويسرية التقليدية ذات القبل الثلاث.

على الصعيد العالمي، تم تسجيل أكثر من 95300 حالة حتى الآن وأزيد من 3200 حالة وفاة، وفقًا لإحصاءات قامت بها وكالة رويترز للأنباء.رابط خارجي



Keystone-SDA/Reuters/ك.ض

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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