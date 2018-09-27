لا يزال المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ (ETH Zurich) أفضل جامعة في أوروبا القارية، بالرغم من تراجعه درجة واحدة إلى المرتبة الحادية عشر في تصنيف "تايمز هاير اديوكيشن" "Times Higher Education" لعام 2019.
القائمةرابط خارجي، التي نُشرت يوم الأربعاء 26 سبتمبر الجاري، تضمّنت تقييما لـ 1250 جامعة في شتى أنحاء العالم استنادا على خمسة معايير رئيسة تشمل التدريس والبحث والإستشهادات والدخل الصناعي والتوقعات الدولية. إضافة إلى ذلك، أثّـرت أكثر من 20 ألف إجابة على استطلاعات أجريت من عام 2017 وحتى سنة 2018 حول سُمعة الجامعات أيضا على الترتيب النهائي.
في الأثناء، واصلت جامعات أكسفورد وكامبريدج البريطانيتان احتلال المركزيْن الأول والثاني على التوالي، متقدمتين بذلك على جامعة ستانفورد (3)، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (4) ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (5).
في صفوف الجامعات السويسرية، كسب المعهد التقني الفدرالي العالي في لوزان ثلاثة مواقع حيث ارتقى إلى المركز 35، فيما ارتفعت جامعة زيورخ من المرتبة 136 إلى 90. في الوقت نفسه، تراجع ترتيب جامعة بازل من 95 إلى 103 وانتقلت جامعة برن من المرتبة 105 إلى 110، وجامعة جنيف من المرتبة 130 إلى 135.
swissinfo.ch/ك.ض