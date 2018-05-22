أعلن يوم السبت 19 مايو الجاري في زيورخ عن وفاة القسّ إرنست سيبر، الذائع الصيت وبطل المشرّدين في سويسرا، وذلك عن عمر يناهز 91 عاماً.
ولد القسّ سيبر في زيورخ وعمل كمزارع بسيط قبل أن يبدأ بدراسة اللّاهوت، وبعدها أدار كنائس رعويّة بروتستانتية في مدينة زيورخ وحولها لمدّة 25 عاماً.
عُرف إرنست سيبر منذ عام 1960 على نطاق واسع ببطل المشرّدين والمهمّشين في المجتمع الّذي لا يتعب. حيث قام بإطلاق العديد من المشاريع الاجتماعيّة، ومنها كان من أجل مدمني الكحول والمخدّرات.
كما انتخب نائبا في مجلس النواب السّويسريّ عن الحزب الإنجيلي (وسط) بين عامي 1991 و1995 وكان يُعرف بأسلوبه الحماسيّ الانفعاليّ. كما تلقّى العديد من الجوائز التقديرية من بعض الجامعات ومدينة زيورخ ومن مجلّة مشهورة للمستهلكين.
قام إرنست وزوجته سونيا مع بعض بتربية ثمانية أطفال.
تقوم منظّمته الخيريّةرابط خارجي حاليّاً بتوظيف حوالي 190 شخصاً في مؤسّسات في أرجاء سويسرا، وتصل ميزانيّتها السّنويّة إلى 20 مليون فرنكاً (20 مليون دولاراً)
وقد أشاد السّياسيّون ومسؤولو الكنيسة في زيورخ بإرنست سيبر وبما قام به من عمل دؤوب استمر بلا هوادة على المستوى المحلي من أجل إنسانيّة أكثر.
swissinfo.ch with SDA-ATS/ ث.س