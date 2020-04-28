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حياة سويسرية

جائزة الصحافة السويسرية تكريماً لسلسلة من تقاريرنا عن جبال الألب

صحفية تكتب مقالا

كتبت الصحفية سبيلا بندولفي مقالاتها، في المكان الذي أجرت فيه تحقيقها الاستقصائي: في جبال الألب. بفضل الرقمنة، لم تواجه سبيبلا عقبات في القيام بعملها الصحفي في الجبال.

(swissinfo.ch)

 رشحت جائزة الصحافة السويسرية مقالاً من إنتاج swissinfo.ch  نشر في الخريف الماضي ضمن قائمة أفضل الأعمال الصحفية هذا العام. الترشيح شرف لنا.

من اليسار: الصحفية سبيلا بندولفي (النص) و كارلو بيزاني (مقاطع الفيديو)  ودانيل ريس (الصور).

(Swiss Press Award)

هل يمكن للناس في سويسرا أن يعيشوا ويعملوا حيثما يريدون بفضل الثورة الرقمية؟ حتى في الجبال؟ الجواب عن هذا السؤال كان في تقرير متعدد الوسائط على موقع swissinfo.ch، نُشر في أكتوبر 2019 وتم ترشيحه لجائزة الصحافة السويسرية.

كان الزملاء سبيلا بندولفي (النص) و كارلو بيتزاني (مقاطع الفيديو) ودانيال ريس (الصور) يبحثون عن إجابة لهذا السؤال: لماذا يقيم الجميع في الأراضي المنخفضة الضبابية في المدن، بينما يمكنهم التمتع بأشعة الشمس والهواء النقي والمناظر الطبيعية البكر قريبة جدًا (نسبيًا) في أعالي جبال الألب؟ هل يمكن للتكنولوجيا تحقيق الرغبة في الجمع بين العيش في مساحات كبيرة وممارسة وظائف ذات أجر جيد؟ تؤكد سيبيلا بندولفي: "قمنا بزيارة أشخاص قادرين على العيش والعمل في الجبال بفضل التقدم الرقمي. أعطونا نظرة ثاقبة في حياتهم اليومية وأخبرونا كيف كانوا قادرين على كسب العيش في الجبال".

الإجابة عن هذا السؤال، تجدونها في هذا المقالرابط خارجي.

في السياق توضح جو فاهي، رئيسة قسم الوسائط المتعددة: "يسعدني جدًا أن يتم تكريم العمل الجاد في هذه القصة بهذه الطريقة". ويأتي هذا نتيجة الجهود المشتركة لفرق التحرير والوسائط المتعددة وتكنولوجيا المعلومات. المقال يظهر جانبًا جديدًا من سويسرا ويسلط الضوء على مستوى التنمية.

هذه كلها جوانب ذات أهمية كبيرة للخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية: موقع SWI swissinfo.ch ينشر معلومات موثوقة ومتوازنة للجمهور الأجنبي بعشر لغات ويتميز الموقع بالجودة والاستقلالية الصحفية، التي تأتي دائمًا في المقام الأول.

سيتم الإعلان عن الفائزين والفائزات بجائزة الصحافة السويسرية يوم الأربعاء.

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ترجمته من الألمانية: مي المهدي

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