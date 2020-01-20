صورة لمسجد جنيف الواقع بحي "بيتي - سوكونيه" (Keystone / Salvatore Di Nolfi)

قريبا، يصبح أكبر مسجد في سويسرا، والذي أُثير حوله الكثير من اللغط في السنوات الماضية، تحت إدارة سويسرية.

"لقد حان الوقت لتسليم المسجد الكبير في جنيف إلى مجلس تنفيذي سويسري، يكون ممثلا للمسليمن في المنطقة، وبرئيس منتخب: مسجد يكون جزءًا من الديمقراطية السويسرية"، وفق ما صرّح به محمد بن عبد الكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، التي يوجد مقرها في المملكة العربية السعودية، للعدد الأسبوعي لصحيفة لوماتان السويسرية الناطقة بالفرنسيةرابط خارجي.

وقال العيسى الذي هو وزير عدل سعودي سابق إن إدارة وتمويل المسجد،رابط خارجي الواقع بحي "بيتي- ساكونيه"، يجب أن يتكفّل به مسلمو سويسرا. وأضاف إن التمويل يمكن الحصول عليه من مشاركات الأعضاء وتبرعات الخواص.

وكانت المملكة العربية السعودية قد تكفلت في الماضي بعملية تشييد مسجد المؤسسة الإسلامية بجنيف، الذي تم افتتاحه بحضور الملك السعودي السابق خالد بن عبد العزيز في عام 1978. وهو المسجد الأكبر في سويسرا، حيث يمكنه استيعاب 1500 مصل. وقد تكفلت رابطة العالم الإسلامي حتى اليوم بالقسم الأكبر من تمويلات هذه المؤسسة.

لكن المسجد كان محلّ تدقيق مالي من السلطات الفرنسية والسويسرية لوجود صلات محتملة له بمتطرفين.

"أياد أمينة"

العيسى أوضح في مقابلته مع الصحيفة السويسرية أنه تم اتخاذ تدابير مماثلة بالنسبة للعديد من المؤسسات الأخرى المماثلة عبر العالم بالتعاون مع السلطات الوطنية في كل مرّة. وقال: "قبل كل شيء لأسباب أمنية. علينا التأكّد من أن المساجد في أياد أمينة. بالطبع بعد ذلك لن نحتاج إلى التدخّل".

وزير العدل السعودي السابق قال أيضا: "إن المؤسسة الثقافية الإسلامية في جنيف، التي أدارت المسجد حتى الآن، والتي تحظى بقبول من رابطة العالم الإسلامي، ستصبح كيانا منفصلا، وستعمل على إجراء حوارات بين الاديان في سويسرا وخارجها".

وفي نهاية 2017، تم فصل أربعة من موظفي المسجد وتغيير الإدارة بعد زيارة العيسى للمؤسسة. وبحسب ما ورد في ذلك الحين، كان الموظفون الأربعة، من بينهم إمامان، على قائمة (Fiche S) للأفراد الذين تصنفهم السلطات الفرنسية كأشخاص يمثلون تهديدا محتملا للامن القومي الفرنسي.

وفي عام 2015، ذكرت صحيفة "لاتريبون دي جنيف" أن شخصيْن من الذين ارتادوا المسجد سافروا إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.

+ إقرأ المزيد حول تعيين طاقم جديد على رأس مؤسسة جنيف في مارس 2018

وبرّر العيسى خلال حواره مع الصحيفة السويسرية التدابير الجديدة بكون القائمين على مسجد جنيف فشلوا في تحقيق ثلاثة أهداف: أن يصبح المسجد عنصر تماسك وانسجام، وأن يكون ممثلو الاديان الأخرى قادرين على الاعتماد عليه، وأن لا يكون مقر العبادة موضع جدل ونقاش. إذن، فبدلا من إغلاقه، نحن نمنحه للجميع. هذا حل أفضل. أليس كذلك".

تغييرات كانت مُرتقبة تعيين طاقم تسيير جديد على رأس المؤسسة الثقافية الإسلامية في جنيف أفادت وسائل إعلام سويسرية بتعيين مدير جديد على رأس المؤسسة الثقافية الإسلامية في جنيف التي تُشرف على إدارة أكبر مسجد في سويسرا، والتي عانت في ... هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مارس, 2018 02:14 م انظر لغة أخرى 1 انظر لغة أخرى 1 لغة أخرى 1 الإنجليزية (en) New management appointed to run Geneva mosque

Keystone-SDA/RTS/swissinfo.ch/ لوماتان دي مانش/ع.ع

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