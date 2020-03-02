هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مارس, 2020 08:42 ص

أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية يضع قناعه ومعدات الوقاية في حالة طوارئ فرضها انتشار فيروس كورونا. (Keystone / Elia Bianchi)

أعلنت السلطات السويسرية يوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى ما لا يقل عن 24 حالة في 11 كانتوناً وتسجيل حالات إصابات في كانتون فريبورغ وبيل وارغاو.

وأوضحت السلطات السويسرية أنه تم فرض الحجر الصحي على 54 طالباً ومدرساً في مدينة بيل بعد تأكيد إصابة طالبة بالفيروس إثر عودتها من مدينة ميلانو الإيطالية.

وفي كانتون أرغاو تم فرض الحجر الصحي على 44 طفل في روضة والعاملين بها وآخرين بعد تأكيد إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا المستجد أثناء زيارة عائلية في شمال إيطاليا قبل أسبوع.

وبعد تسجيل المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مناطق مختلفة في سويسرا نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الفدرالية يوم الجمعة أن البلاد في "حالة خاصة" وحظرت أي فعاليات عامة يشارك فيها أكثر من 1000 شخص حتى يوم 15 مارس 2020 وذلك في ظل زيادة المخاوف من تحول فيروس كورونا المستجد إلى وباء عالمي.



حالات الإصابة الإصابة بكورونا

في هذه الأثناء، أكدت السلطات السويسرية تسجيل المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ووجود ما لا يقل عن 100 شخص في الحجر الصحي، مع توقعات بارتفاع عدد المصابين في جميع أنحاء البلاد في ظل تسارع الكشف عن إصابات جديدة.

وتأكدت حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في كانتون بازل وزيورخ وأرغاو وجنيف وتتشينو وتم إحالة الأشخاص إلى الحجر الصحي.

وفي مدينة بازل تحديداً أُصيبت إحدى العاملات في روضة للأطفال، مما أدى إلى تعرض جميع الأطفال الذين كانت على اتصال بها للحجر الصحي لمدة 14 يومًا. ولم يتم تأكيد العدد الدقيق للأطفال المصابين.

وكانت السلطات السويسرية أكدت أول حالة إصابة يوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري، حيث قال المكتب الفدرالي للصحة العامة إن رجلاً في السبعين من عمره ثبتت إصابته بفيروس كورونا في كانتون تيتشينو، جنوب البلاد، على الحدود مع إيطاليا.

جدير بالذكر أن احتمال حدوث حالات إصابة جديدة في ازدياد مع استعداد المزيد من المؤسسات الطبية للقيام بالكشف والاختبار المبكر للحالات المشتبه فيها.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة السويسري آلان بيرسيه أن عشرة مختبرات في سويسرا يمكنها الآن إجراء اختبارات فيروس كورونا.

وقال بيرسيه في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي إن المختبرات العشرة يمكنها معا إجراء 1000 اختبار يوميًا، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية قد تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا منذ الأسبوع الماضي.

ورغم حظر الفعاليات الكبيرة إلا أن هذا القانون لا يسري على المكاتب والشركات الكبرى التي يعمل بها أكثر من 1000 شخص. كما لا يشمل الحظر محطات القطار أو مراكز التسوق أو الجامعات. في هذا السياق أكد وزير الصحة السويسري آلان بيرسيه في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة : "يمكن للناس أن يتحركوا بحرية وأن يطبقوا لوائح النظافة".

وأكدت السلطات السويسرية في السابق إنه ليس من الضروري في هذه المرحلة اتخاذ المزيد من الإجراءات، مثل إغلاق المدارس. وإنه سيتم النظر في تدابير جديدة إذا كان لدى السلطات انطباع بأن انتقال الفيروس ليس تحت السيطرة.

ويعتقد العلماء أن فترة حضانة المرض تتراوح بين يوم واحد و14 يوما وينتقل المرض من شخص لآخر أثناء فترة حضانته، أي قبل ظهور أعراض المرض على من يحمل الفيروس، مما يجعل احتواءه أكثر صعوبة.



ويشتبه العلماء في أن الفيروس الجديد انتقل إلى الإنسان من الحيوانات وتحديداً من سوق للحيوانات البرية في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي (وسط الصين)، حيث تباع الخفافيش والثعابين والقطط وحيوانات أخرى.



كيف تحمي نفسك من كورونا؟



فيديو فيديو حول كورونا

اطلع باستمرار على أحدث المعلومات عن انتشار فيروس كوفيد-19 التي تتاح على الموقع الإلكتروني للمكتب الفدرالي للصحة العامةرابط خارجي وعن طريق سلطات الصحة المحلية.

وفق منظمة الصحة العالميةرابط خارجي والمكتب الفدرالي للصحة العامة فإن غسل اليدين بشكل صحيح هو أهم وسيلة للوقاية من المرض. نظف يديك جيداً بانتظام بفركهما بمطهر كحولي لليدين أو بغسلهما بالماء والصابون. هذا الفيديو أعلاه يوضح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين.رابط خارجي

- احتفظ بمسافة لا تقل عن متر واحد (3 أقدام) بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس.

- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك.

- تأكد من اتّباعك أنت والمحيطين بك لممارسات النظافة التنفسية الجيدة. ويعني ذلك أن تغطي فمك وأنفك بكوعك المثني أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم التخلص من المنديل المستعمل على الفور.



- إلزم المنزل إذا شعرت بالمرض. إذا كنت مصاباً بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس الرعاية الطبية واتصل بمقدم الرعاية قبل التوجه إليه. واتّبع توجيهات السلطات الصحية المحلية.



اطلع باستمرار على آخر تطورات مرض كوفيد-19. واتّبع المشورة التي يسديها مقدم الرعاية الصحية أو سلطات الصحة الفدرالية والمحلية أو صاحب العمل بشأن كيفية حماية نفسك والآخرين من مرض كوفيد-19.

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آخر تحديث - 08:42 أعلنت السلطات السويسرية يوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى ما لا يقل عن 24 حالة في 11 كانتوناً وتسجيل حالات إصابات في كانتون فريبورغ وبيل وارغاو. وأوضحت السلطات السويسرية أنه تم فرض الحجر الصحي على 54 طالباً ومدرساً في مدينة بيل بعد تأكيد إصابة طالبة بالفيروس إثر عودتها من مدينة ميلانو الإيطالية. وفي كانتون أرغاو تم فرض الحجر الصحي على 44 طفل في روضة والعاملين بها وآخرين بعد تأكيد إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا المستجد أثناء زيارة عائلية في شمال إيطاليا قبل أسبوع. وبعد تسجيل المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مناطق مختلفة في سويسرا نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الفدرالية يوم الجمعة أن البلاد في "حالة خاصة" وحظرت أي فعاليات عامة يشارك فيها أكثر من 1000 شخص حتى يوم 15 مارس 2020 وذلك في ظل زيادة المخاوف من تحول فيروس كورونا المستجد إلى وباء عالمي. في هذه الأثناء، أكدت السلطات السويسرية تسجيل المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ووجود ما لا يقل عن 100 شخص في الحجر الصحي، مع توقعات بارتفاع عدد المصابين في جميع أنحاء البلاد في ظل تسارع الكشف عن إصابات جديدة. وتأكدت حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في كانتون بازل وزيورخ وأرغاو وجنيف وتتشينو وتم إحالة الأشخاص إلى الحجر الصحي. وفي مدينة بازل تحديداً أُصيبت إحدى العاملات في روضة للأطفال، مما أدى إلى تعرض جميع الأطفال الذين كانت على اتصال بها للحجر الصحي لمدة 14 يومًا. ولم يتم تأكيد العدد الدقيق للأطفال المصابين. وكانت السلطات السويسرية أكدت أول حالة إصابة يوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري، حيث قال المكتب الفدرالي للصحة العامة إن رجلاً في السبعين من عمره ثبتت إصابته بفيروس كورونا في كانتون تيتشينو، جنوب البلاد، على الحدود مع إيطاليا. جدير بالذكر أن احتمال حدوث حالات إصابة جديدة في ازدياد مع استعداد المزيد من المؤسسات الطبية للقيام بالكشف والاختبار المبكر للحالات المشتبه فيها. وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة السويسري آلان بيرسيه أن عشرة مختبرات في سويسرا يمكنها الآن إجراء اختبارات فيروس كورونا. وقال بيرسيه في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي إن المختبرات العشرة يمكنها معا إجراء 1000 اختبار يوميًا، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية قد تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا منذ الأسبوع الماضي. ورغم حظر الفعاليات الكبيرة إلا أن هذا القانون لا يسري على المكاتب والشركات الكبرى التي يعمل بها أكثر من 1000 شخص. كما لا يشمل الحظر محطات القطار أو مراكز التسوق أو الجامعات. في هذا السياق أكد وزير الصحة السويسري آلان بيرسيه في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة : "يمكن للناس أن يتحركوا بحرية وأن يطبقوا لوائح النظافة". وأكدت السلطات السويسرية في السابق إنه ليس من الضروري في هذه المرحلة اتخاذ المزيد من الإجراءات، مثل إغلاق المدارس. وإنه سيتم النظر في تدابير جديدة إذا كان لدى السلطات انطباع بأن انتقال الفيروس ليس تحت السيطرة. ويعتقد العلماء أن فترة حضانة المرض تتراوح بين يوم واحد و14 يوما وينتقل المرض من شخص لآخر أثناء فترة حضانته، أي قبل ظهور أعراض المرض على من يحمل الفيروس، مما يجعل احتواءه أكثر صعوبة. ويشتبه العلماء في أن الفيروس الجديد انتقل إلى الإنسان من الحيوانات وتحديداً من سوق للحيوانات البرية في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي (وسط الصين)، حيث تباع الخفافيش والثعابين والقطط وحيوانات أخرى. كيف تحمي نفسك من كورونا؟ اطلع باستمرار على أحدث المعلومات عن انتشار فيروس كوفيد-19 التي تتاح على الموقع الإلكتروني للمكتب الفدرالي للصحة العامة وعن طريق سلطات الصحة المحلية. وفق منظمة الصحة العالمية والمكتب الفدرالي للصحة العامة فإن غسل اليدين بشكل صحيح هو أهم وسيلة للوقاية من المرض. نظف يديك جيداً بانتظام بفركهما بمطهر كحولي لليدين أو بغسلهما بالماء والصابون. هذا الفيديو أعلاه يوضح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين. - احتفظ بمسافة لا تقل عن متر واحد (3 أقدام) بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس. - تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك. - تأكد من اتّباعك أنت والمحيطين بك لممارسات النظافة التنفسية الجيدة. ويعني ذلك أن تغطي فمك وأنفك بكوعك المثني أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم التخلص من المنديل المستعمل على الفور. - إلزم المنزل إذا شعرت بالمرض. إذا كنت مصاباً بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس الرعاية الطبية واتصل بمقدم الرعاية قبل التوجه إليه. واتّبع توجيهات السلطات الصحية المحلية. اطلع باستمرار على آخر تطورات مرض كوفيد-19. واتّبع المشورة التي يسديها مقدم الرعاية الصحية أو سلطات الصحة الفدرالية والمحلية أو صاحب العمل بشأن كيفية حماية نفسك والآخرين من مرض كوفيد-19.