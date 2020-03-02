هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مارس, 2020 04:05 م

دشن كانتون تيشينو (جنوب سويسرا) خطا ساخنا يقوم من خلاله عاملون في الحماية المدنية بالرد على أسئلة المواطنين المتعلقة بفيروس كورونا المستجد. (Keystone)

سويسرا هي واحدة من بين 20 دولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم. ومنذ الأسبوع الماضي، اتخذت الحكومة الفدرالية مجموعة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء المرض.

ما هو الوضع الحالي في سويسرا؟ نهاية الإطار التوضيحي

نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، تصنف الحكومة الفدرالية الوضع في سويسرا على أنه "حالة خاصة" وذلك وفقًا للقانون الفدرالي الخاص بالأوبئة. وهذا يسمح لها بتولي صلاحيات الكانتونات وطلب اتخاذ إجراءات معينة، بما في ذلك حظر التجمعات العامة. ويحظى تطبيق هذه الأحكام القانونية بالأولوية حاليا.

على وجه التحديد، حظرت الحكومة التجمعات العامة التي تضم أكثر من 1000 شخص وذلك حتى يوم 15 مارس 2020 على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، ناشدت الحكومة السكان باتباع قواعد النظافة التالية:

ـ تجنب المصافحة.

ـ إلقاء المناديل الورقية في علب القمامة المغلقة.

ـ عدم زيارة عيادات الطوارئ إلا بعد التسجيل.



من جهة أخرى، تتواصل الحياة اليومية كالمعتاد للغالبية الساحقة من السكان.

ما هي احتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا؟ نهاية الإطار التوضيحي

خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا متوسط حاليًا، وفقًا للمكتب الفدرالي للصحة العامةرابط خارجي.



في سويسرا ، تم تأكيد ما لا يقل عن 36 إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى 2 مارس 2020 (بعد الظهر). سويسرا هي واحدة من 20 دولة الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم . ومع ذلك، من الممكن حدوث مزيد من الإصابات، يمكنكم الإطلاع على أحدث الإحصائياترابط خارجي حول عدد الإصابات بالفيروس على الرابط المُشار إليه.

يتم فرض الحجر الصحي على الأشخاص المشكوك في إصابتهم ويتعيّن على أي شخص كان على اتصال وثيق مع شخص مريض، أي مكُث على مسافة أقل من مترين منه لأكثر من 15 دقيقة، أن يبقى في الحجر الصحي لمدة أسبوعين. هذا ويخضع حتى الآن ما لا يقل عن 100 شخص للحجر الصحي في سويسرا.

فيما يلي خارطة مُحيّنة للإصابات المؤكدة المسجّلة في الكانتونات السويسرية (بالانجليزية):



خارطة مُحيّنة للإصابات في سويسرا خارطة تظهر توزع الإصابات بفيروس كورونا في سويسرا

هل تدعم سويسرا مواطنيها المقيمين في الخارج عند عودتهم؟ نهاية الإطار التوضيحي

تم تنظيم رحلة لإعادة عدد من المواطنين السويسريين من مدينة ووهان الصينية، ولكن لم يتم التخطيط للقيام بالمزيد من هذه الإجراءات حاليًا وفقًا لوزارة الخارجية السويسرية.

في هذا السياق، أوضح هانز بيتر لينتس، رئيس مركز إدارة الأزمات في الوزارة أنه "لحسن الحظ، لا يتعيّن علينا في الوقت الحالي أن نقوم أو نخطط لرحلات إعادة إلى الوطن".

يمكن للمواطنين السويسريين التواصل مع جميع ممثليات سويسرا في الخارج ومع خدمة الخط الساخن لوزراة الخارجية السويسريةرابط خارجي.



ما الذي يجب عليّ مراعاته عند السفر والإقامة في سويسرا؟ نهاية الإطار التوضيحي

منظمة الصحة العالمية لم تصدر بعدُ قيودًا على السفر إلى سويسرا.

يُنصح بالتحقق من الفعاليات، التي تقصد المشاركة فيها، حيث تم حظر التجمعات العامة التي تضم أكثر من 1000 شخص ويمكن للكانتونات والمدن أيضًا حظر فعاليات أصغر حجما.

هنا، تجد لمحة عامة عن الفعاليات الملغاةرابط خارجي.

لا توجد حاليا تدابير خاصة للمدارس ورياض الأطفال أو المآوي المخصصة لكبار السن وغيرها من مؤسسات التدريب أو الرعاية. كما استبعدت الحكومة الفدرالية إغلاق الحدود مع البلدان المجاورة.

بدورها خفضت شركة "سويس" للطيران عدد رحلاتها الجوية المتجهة إلى المناطق ذات الخطورة العالية.

ما تأثير انتشار المرض على الاقتصاد السويسري؟

نهاية الإطار التوضيحي

على المدى القصير، لا تتوقع أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية حدوث أي ضرر اقتصادي، بل تذهب إلى أن انتشار الفيروس قد يُعطي دفعة للاقتصاد بسبب الإقبال المحتمل على المشتريات جراء خوف البعض من فقدان سلع معينة.

على المدى المتوسط، تشعر أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية بالقلق من تسجيل خسائر مُكلفة في الأسواق المالية وتعطيل سلسلة التوريد للقطاع الصناعي السويسري ولمجموعات دولية موجودة في سويسرا.



ووفقًا لأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، يُسمح للشركات حاليًا باللجوء إلى البطالة الجزئية وتقليل ساعات العمل للتعويض عن انخفاض محتمل في النشاط. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع دليل حول كيفية إدارة الأوبئة والجوائح على ذمة الشركات.

ووفق مبدإ "القوة القاهرة" الذي يتم تطبيقه حاليا، فإن الحكومة الفدرالية ليست مسؤولة عن الأضرار المالية الناجمة عن الحظر المفروض (بسبب فيروس كورونا المستجد) على تنظيم الفعاليات الكبرى.

المصادر: المكتب الفدرالي للصحة العامةرابط خارجي، وزارة الخارجية السويسريةرابط خارجي



(ترجمته من الألمانية وعالجته: مي المهدي)

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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