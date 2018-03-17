عموما، لا يكاد يخلو أي مقال أو تقرير تنشره swissinfo.ch من نسبة مائوية، أو إشارة إلى عمر شخص، أو مبلغا ماليا، أو بعض الأرقام الإحصاءات الأخرى. في ما يلي مجموعة من الأرقام الأكثر إثارة للإهتمام التي تضمّنتها المقالات التي نشرت على موقعنا طوال الأسبوع المنقضي.
الأحد
865000
هذا هو عدد قطع الأسلحة المسجّلة حاليا في السجل المشترك للكانتونات السويسرية. ووفقا لما ذكرته صحيفة "سونتاغس بليك" يوم الأحد 11 مارس الجاري، يمثّل هذا الرقم زيادة قدرها 9% بالمقارنة مع العام الماضي.
الإثنيْن
100000
هي التكلفة المقدّرة بالفرنك السويسري للأضرار الناجمة عن عمليات تخريب تعرضت لها أحياء في مدينة زيورخ خلال مسيرة غير مصرّح لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس). وأشارت شرطة زيورخ في بيان صدر عنها يوم الإثنيْن 12 مارس إلى أنها لم تتدخّل خلال تلك المظاهرة "لإيقاف عمليات التخريب"، بسبب العدد الكبير للنساء والأطفال المشاركين في المسيرة.
الثلاثاء
230
عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب حوادث طرقية في سويسرا في عام 2017، وفقا للمكتب الفدرالي للطرقات. وعلى الرغم من أن هذا العدد يمثل زيادة طفيفة تمثل 14 حالة وفاة مقارنة بعام 2016، إلا أن الإتجاه العام لعدد الضحايا كان في نزول منذ عام 2013.
الأربعاء
5
هي الرتبة التي احتلتها سويسرا وفقا لمؤشّر الأمم المتحدة الدولي للسعادة لعام 2018، والذي صدرت نتائجه يوم الأربعاء. إنها السنة الثالثة على التوالي التي تسجّل فيها سويسرا تراجعا في هذا الترتيب، على الرغم من أنها لا تزال ضمن المراكز الخمس الأولى، حيث تأتي في أعقاب فنلندا والنرويج والدنمارك وآيسلندا.
الخميس
2
ترتيب مدينة زيورخ السويسرية على قائمة تضم 133 مدينة عبر العامل مرتبة بحسب تكلفة المعيشة. وقد تعادلت جنيف مع سيول في المركز السادس عالميا، وفقا لمسح عام 2018 لتكلفة المعيشة في العالم الذي نُشرت نتائجه يوم الخميس.
(ترجمه من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)