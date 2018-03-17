هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2018 05:00 م 17 مارس 2018 - آخر تحديث - 17:00

(Keystone)

عموما، لا يكاد يخلو أي مقال أو تقرير تنشره swissinfo.ch من نسبة مائوية، أو إشارة إلى عمر شخص، أو مبلغا ماليا، أو بعض الأرقام الإحصاءات الأخرى. في ما يلي مجموعة من الأرقام الأكثر إثارة للإهتمام التي تضمّنتها المقالات التي نشرت على موقعنا طوال الأسبوع المنقضي.

محتويات خارجية Formatting classes

الأحد

865000

هذا هو عدد قطع الأسلحة المسجّلة حاليا في السجل المشترك للكانتونات السويسرية. ووفقا لما ذكرته صحيفة "سونتاغس بليك" يوم الأحد 11 مارس الجاري، يمثّل هذا الرقم زيادة قدرها 9% بالمقارنة مع العام الماضي.

الإثنيْن

100000

هي التكلفة المقدّرة بالفرنك السويسري للأضرار الناجمة عن عمليات تخريب تعرضت لها أحياء في مدينة زيورخ خلال مسيرة غير مصرّح لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس). وأشارت شرطة زيورخ في بيان صدر عنها يوم الإثنيْن 12 مارس إلى أنها لم تتدخّل خلال تلك المظاهرة "لإيقاف عمليات التخريب"، بسبب العدد الكبير للنساء والأطفال المشاركين في المسيرة.

الثلاثاء

230

عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب حوادث طرقية في سويسرا في عام 2017، وفقا للمكتب الفدرالي للطرقات. وعلى الرغم من أن هذا العدد يمثل زيادة طفيفة تمثل 14 حالة وفاة مقارنة بعام 2016، إلا أن الإتجاه العام لعدد الضحايا كان في نزول منذ عام 2013.

الأربعاء

5

هي الرتبة التي احتلتها سويسرا وفقا لمؤشّر الأمم المتحدة الدولي للسعادة لعام 2018، والذي صدرت نتائجه يوم الأربعاء. إنها السنة الثالثة على التوالي التي تسجّل فيها سويسرا تراجعا في هذا الترتيب، على الرغم من أنها لا تزال ضمن المراكز الخمس الأولى، حيث تأتي في أعقاب فنلندا والنرويج والدنمارك وآيسلندا.

الخميس

2

ترتيب مدينة زيورخ السويسرية على قائمة تضم 133 مدينة عبر العامل مرتبة بحسب تكلفة المعيشة. وقد تعادلت جنيف مع سيول في المركز السادس عالميا، وفقا لمسح عام 2018 لتكلفة المعيشة في العالم الذي نُشرت نتائجه يوم الخميس.



(ترجمه من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة من خلال الأرقام: سويسرا تتصدّر ارتفاع الأسعار وتتراجع في ترتيب السعادة 17 مارس 2018 - آخر تحديث - 17:00 عموما، لا يكاد يخلو أي مقال أو تقرير تنشره swissinfo.ch من نسبة مائوية، أو إشارة إلى عمر شخص، أو مبلغا ماليا، أو بعض الأرقام الإحصاءات الأخرى. في ما يلي مجموعة من الأرقام الأكثر إثارة للإهتمام التي تضمّنتها المقالات التي نشرت على موقعنا طوال الأسبوع المنقضي. الأحد 865000 هذا هو عدد قطع الأسلحة المسجّلة حاليا في السجل المشترك للكانتونات السويسرية. ووفقا لما ذكرته صحيفة "سونتاغس بليك" يوم الأحد 11 مارس الجاري، يمثّل هذا الرقم زيادة قدرها 9% بالمقارنة مع العام الماضي. الإثنيْن 100000 هي التكلفة المقدّرة بالفرنك السويسري للأضرار الناجمة عن عمليات تخريب تعرضت لها أحياء في مدينة زيورخ خلال مسيرة غير مصرّح لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس). وأشارت شرطة زيورخ في بيان صدر عنها يوم الإثنيْن 12 مارس إلى أنها لم تتدخّل خلال تلك المظاهرة "لإيقاف عمليات التخريب"، بسبب العدد الكبير للنساء والأطفال المشاركين في المسيرة. الثلاثاء 230 عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب حوادث طرقية في سويسرا في عام 2017، وفقا للمكتب الفدرالي للطرقات. وعلى الرغم من أن هذا العدد يمثل زيادة طفيفة تمثل 14 حالة وفاة مقارنة بعام 2016، إلا أن الإتجاه العام لعدد الضحايا كان في نزول منذ عام 2013. الأربعاء 5 هي الرتبة التي احتلتها سويسرا وفقا لمؤشّر الأمم المتحدة الدولي للسعادة لعام 2018، والذي صدرت نتائجه يوم الأربعاء. إنها السنة الثالثة على التوالي التي تسجّل فيها سويسرا تراجعا في هذا الترتيب، على الرغم من أنها لا تزال ضمن المراكز الخمس الأولى، حيث تأتي في أعقاب فنلندا والنرويج والدنمارك وآيسلندا. الخميس 2 ترتيب مدينة زيورخ السويسرية على قائمة تضم 133 مدينة عبر العامل مرتبة بحسب تكلفة المعيشة. وقد تعادلت جنيف مع سيول في المركز السادس عالميا، وفقا لمسح عام 2018 لتكلفة المعيشة في العالم الذي نُشرت نتائجه يوم الخميس.