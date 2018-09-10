هذا المحتوى تم نشره يوم 10 سبتمبر, 2018 03:36 م 10 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:36

بحلول عام 2030، يُريد المكتب الفدرالي للصحة العمومية خفض حوادث الإنتحار غير المُراقبة بخمسة وعشرين في المائة لكل مائة ألف شخص. (Alessandro della Valle / Keystone)

تنشط حاليا اليوم في سويسرا العديد من الكيانات في مجال الوقاية من عمليات الإنتحار، لكنها لا تتواصل بشكل كافٍ مع بعضها البعض. وفي مناسبة اليوم العالمي للوقاية من الإنتحار، اغتنمت الكنفدرالية الفرصة لإطلاق أداة جديدة لتعزيز التنسيق بينها.

العثور بسهولة على مساعدة أو نصائح أو وثائق حول الوقاية من الإنتحار: هذا ما تقترحه السلطات الفدرالية من خلال منصتها البحثية الجديدةرابط خارجي التي أطلقتها بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الإنتحار في العاشر من سبتمبر. وتتيح هذه الأداة الجديدة المتاحة عبر الإنترنت للجمهور العريض وللمتخصّصين على حد السواء إمكانية البحث عن العروض المتاحة في جميع مناطق سويسرا.

أما الهدف الأبعد، فيتمثل على وجه الخصوص في أن تتمكن الجهات الفاعلة في مجال الوقاية من الإنتحار من "تطوير آليات التآزر" و"تحديد الثغرات"، كما يُشير المكتب الفدرالي للصحة العامةرابط خارجي في بيان صادر عنه. ففي المتوسط ، ينتحر شخصان أو ثلاثة أشخاص كل يوم في سويسرا، أما المعنيّون بأعلى معدلات الظاهرة، فهم الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا.

(1) رسم بياني

في السياق، يُذكّـر المكتب الفدرالي للصحة العامة بأن محاولات الإنتحار غالبا ما ترتبط بحالة من الإضطرابات النفسية الخطيرة، ويُشير إلى أن "معظم الأشخاص المُعرّضين لخطر الإنتحار لا يُريدون أن يموتوا، فالأزمات غالبا ما تكون مُؤقتة كما أن الجميع مُعرّضون لأن يُكونوا ضحية لها".

مع إطلاق منصة البحث هذه، تعتزم الكنفدرالية مساعدة مختلف الهيئات والجمعيات الناشطة في مجال الوقاية من الإنتحار على بلوغ الأهداف التي رسمتها الخطة الوطنية التي اعتمدتها الحكومة الفدرالية في شهر نوفمبر 2016. وهي تتضمن عشرة إجراءات من بينها المُساعدة السريعة وزيادة الوعي في صفوف الرأي العام والترويج لمُمارسات جيّدة. أما الهدف من هذه الخطة فيتمثل في تخفيض عدد حالات الإنتحار التي لا تحظى بأي متابعة (أي التي لم يتم التفطن إليها مُسبقا) بنسبة 25% لكل مائة ألف نسمة بحلول عام 2030. وهو ما من شأنه أن يسمح بتجنب حوالي 300 حالة انتحار سنويًا في سويسرا.