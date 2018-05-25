مرة أخرى، يتضح أن العاملين بدوام كامل في سويسرا يظلون من بين أكثر العمال الدؤوبين والمجتهدين في أوروبا، مع أن التوجّه العام يسير باتجاه خفض حجم العمل وزيادة الإجازات.
في العام الماضي، كان متوسط أسبوع العمل للمشتغلين بدوام كامل 41 ساعة وسبع دقائق، أي بأقل من 15 دقيقة مقارنة بعام 2012، حسبما ذكر المكتب الفدرالي للإحصاءرابط خارجي يوم الخميس 24 مايو الجاري. وخلال نفس الفترة، ارتفع متوسط فترات العطل لهذا الصنف من الموظفين من خمسة أسابيع و 0.5، إلى خمسة أسابيع و 0.14.
في سياق مقارنة دولية تم إنجازها بالإعتماد على إحصائيات قام بها "يوروستاترابط خارجي"، مكتب الإحصائيات في الإتحاد الأوروبي، اتضح أن العاملين بدوام كامل في أيسلندا فقط يشتغلون عددا أطول من الساعات من السويسريين. في المقابل، جاءت فرنسا وفنلندا في أسفل ترتيب القائمة.
من خلال النظر إلى الوضع حسب القطاعات، تبيّن أن المزارعين وعمال الغابات العاملين بدوام كامل كانوا الأكثر عملا في سويسرا، حيث اشتغلوا حوالي 45 ساعة و 35 دقيقة في الأسبوع الواحد، يأتي بعدهم العاملون في قطاع الفندقة والضيافة عموما (42 ساعة و 30 دقيقة) ثم المصرفيون وموظفو شركات التأمين (41 ساعة و 44 دقيقة).
إجمالا، بلغ عدد ساعات العمل في سويسرا سنة 2017 حوالي 7.8 مليار ساعة، بانخفاض 0.4 ٪ عن العام السابق، على الرغم من أن المكتب الفدرالي للإحصاء لفت إلى أن عددا أكبر من أيام العطلات العامة قد وافق أيام عمل مقارنة بما شهده عام 2016. ولو لم يكن الأمر كذلك، لكان العدد الإجمالي لساعات العمل أعلى بنسبة 0.5 ٪ مقارنة بعام 2016.
SDA-ATS/ك.ض