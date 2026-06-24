استمرار موجة الحر في سويسرا واتساع نطاقها

رُفعت درجة التحذير من موجة الحر من المستوى الثالث إلى الرابع ابتداءً من الخميس. Keystone-SDA

مع استمرار موجة الحر في سويسرا وامتدادها إلى مناطق إضافية، أصدرت السلطات الفدرالية تحذيرًا رفعت بموجبه درجة الخطر من المستوى الثالث إلى الرابع. ويعني ذلك أن الخطر بات "عاليًا". ولا يُتوقع تراجع موجة الحر قبل يوم الاثنين المقبل.

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وأفاد المكتب الفدرالي للأرصاد الجوية وعلم المناخ، “ميتيو سويس”، في بيان صدر الثلاثاء، بأن التحذيرات تشمل المناطق المنخفضة. وينطبق ذلك على المناطق التي يقل ارتفاعها عن 800 متر في الشمال، وعن 600 متر في الجنوب.

ووفقًا للأرصاد الجوية، ستتراوح درجات الحرارة في مناطق كثيرة بين 34 و37 درجة مئوية حتى الاثنين المقبل. أما في منطقة جنوب جبال الألب، فيُتوقع استمرار هذه الحرارة حتى يوم الأحد. ويرجح أن ترتفع درجات الحرارة القصوى قليلًا اعتبارًا من الخميس.

وخلال الليل، ستنخفض درجات الحرارة إلى ما بين 16 و20 درجة مئوية. لكنها سترتفع بين الخميس والاثنين إلى ما بين 18 و23 درجة مئوية. وتحذر السلطات من أن ذلك سيزيد وطأة موجة الحر.

وبناءً على ذلك، رُفعت درجة التحذير من موجة الحر من المستوى الثالث إلى الرابع ابتداءً من الخميس. ويشمل ذلك مناطق تمتد من الهضبة الوسطى إلى السفوح الجنوبية لجبال جورا. كما يشمل منطقة الراين الأعلى ووادي الراين.

وكان التحذير من المستوى الرابع ساريًا بالفعل في المناطق المحيطة ببحيرات الهضبة الغربية. ويشمل أيضًا شمال غرب سويسرا ووسط كانتون فاليه. أما بقية المناطق دون 800 متر شمال جبال الألب، ودون 600 متر جنوبها، فيسري فيها تحذير من المستوى الثالث. ويُصنَّف هذا المستوى على أنه “خطر كبير”.

وأشار “ميتيو سويس” إلى أن درجات الحرارة الليلية في المدن تكون عادة أعلى بعدة درجات من المناطق الريفية. ويعود ذلك إلى ما يُعرف بظاهرة الجزر الحرارية الحضرية.

وفي سياق متصل، تعاني مناطق واسعة في شمال سويسرا من جفاف شديد. ويشمل ذلك كانتونات أرغاو ولوتسيرن، وزيورخ، وشافهاوزن، وتورغاو. كما يشمل أجزاء من سانت-غالن ومنطقة أبنزل. وتتأثر مناطق في وسط سويسرا وجنوبها الشرقي بالجفاف أيضًا، ولكن بدرجة أقل.

ونتيجة لذلك، يسري في كانتون تورغاو منذ الجمعة حظر جزئي على سحب المياه من الجداول والأنهار والبرك. كما فرض كانتون سانت-غالن، يوم الثلاثاء، قيودًا على سحب المياه من المياه السطحية.

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