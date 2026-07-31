البنك الوطني السويسري يحقق أرباحًا بقيمة 25،2 مليار فرنك

سجل البنك المركزي السويسري أرباحًا بلغت 25،2 مليار فرنك سويسري في النصف الأول من العام. Keystone-SDA

حقق البنك الوطني السويسري أرباحًا بلغت 25،17 مليار فرنك خلال النصف الأول من العام، بفضل العائدات المسجلة على موجوداته بالعملات الأجنبية بصورة رئيسية. في المقابل، أثرت الخسائر المرتبطة باحتياطيات الذهب سلبًا في النتيجة.

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يوم الجمعة، أعلن البنك الوطني السويسري أن مراكزه بالعملات الأجنبية حققت أرباحًا قدرها 31،7 مليار فرنك. وجاء الجزء الأكبر منها من المكاسب المسجلة على الأسهم وأدوات الملكية، التي بلغت 22،9 مليار فرنك.

وبلغت إيرادات الفوائد 6،7 مليار فرنك، وإيرادات توزيعات الأرباح 1،7 مليار فرنك، فيما وصلت مكاسب أسعار الصرف إلى 2،5 مليار فرنك.

في المقابل، سجل البنك خسارة قدرها 1،7 مليار فرنك على الأوراق المالية المدرة للفائدة وأدوات أسعار الفائدة، إضافة إلى مصروفات فوائد بقيمة 400 مليون فرنك.

خسائر في احتياطيات الذهب

سجلت احتياطيات الذهب خسارة رأسمالية بلغت 6،4 مليار فرنك. ففي 30 يونيو، انخفض سعر كيلوغرام الذهب إلى 104،812 فرنكًا، مقارنة بـ 110،919 فرنكًا في نهاية ديسمبر.

أما المراكز المقومة بالفرنك السويسري، فأسهمت بنحو 100 مليون فرنك في النتيجة. وأوضح البنك المركزي أن هذا المبلغ نتج أساسًا عن الفوائد المحصلة على الأموال المودعة في الحسابات الجارية، وعن العمليات الهادفة إلى امتصاص السيولة الفائضة.

وسيُحوَّل جزء من الأرباح، البالغة 25،2 مليار فرنك، إلى مخصص احتياطيات العملة، على أن يُحدد المبلغ في نهاية العام

وبلغت أرباح البنك في الربع الثاني 25،67 مليار فرنك، بعدما سجل خسارة قدرها 500 مليون فرنك في الربع الأول.

وأشار البنك الوطني السويسري، تعليقًا على نتائجه، إلى أن التقلبات الحادة في أرباحه أمر معتاد، وأنه يصعب الاستناد إلى نتائج النصف الأول لاستشراف حصيلة السنة المالية بأكملها.

ترجمة عن الإنجليزية. مراجعة وتدقيق: ر.ح

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